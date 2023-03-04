Thực hư về thông tin chồng Từ Hy Viên đi mua đồ đùng cho trẻ em

Mới đây, một thương hiệu đồ dùng trẻ em đã thuê người có ngoại hình giống Koo Jun Yup, chồng Từ Hy Viên, để chụp quảng cáo nhằm gây chú ý.

Mới đây, trang ETtoday đưa tin, người đại diện của Từ Hy Viên làm rõ hình ảnh Koo Jun Yup (DJ Koo) đi mua đồ dùng trẻ em đang gây xôn xao dư luận. Được truyền thông đăng tải vào chiều 2/3, loạt ảnh làm dấy lên nghi vấn Từ Hy Viên mang thai ở tuổi 47. Tuy nhiên, người đại diện phủ nhận thông tin Từ Hy Viên mang thai. Quản lý của vợ chồng nữ diễn viên Vườn sao băng đồng thời cũng tố cáo hành vi tìm người giả mạo Koo Jun Yup để quảng cáo tã giấy, sữa trẻ em. "Chúng tôi ai cũng ngạc nhiên vì người đàn ông trong ảnh quá giống Koo Jun Yup. Chồng của chị Hy Viên đã bị mạo danh. Để thực hiện mục đích thương mại, đơn vị đồ dùng trẻ em nào đó đã thuê người có vẻ ngoài giống Koo Jun Yup để chụp loạt ảnh quảng cáo đấy. Mọi người đừng để bị lừa", người đại diện cho biết.

Bên cạnh đó, người quản lý cũng chỉ ra điểm khác biệt về ngoại hình của Koo Jun Yup và người đàn ông mua tã giấy. "Nói thật thì anh Koo Jun Yup không có nhiều tóc như người trong ảnh đâu. Đầu anh ấy gần như nhẵn bóng. Hình ảnh và danh tiếng của Koo Jun Yup đang bị lợi dụng", phía Từ Hy Viên nói.

Koo Jun Yup và Từ Hy Viên xác nhận kết hôn từ tháng 3/2022 sau gần 24 năm xa cách. Quyết định tái hôn được đánh giá là vội vàng của Từ Hy Viên khiến cả hai người trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận châu Á suốt một năm qua. Sau khi kết hôn với Từ Hy Viên, Koo Jun Yup thực sự đổi đời. Anh hiện là ngôi sao được săn đón ở showbiz Đài Loan, được mời chào biểu diễn tại Đài Loan, Mỹ. Trước đó, Koo Jun Yup bị xem là nghệ sĩ hết thời tại Hàn Quốc, thu nhập chủ yếu là biểu diễn ở quán bar nhỏ và kinh doanh thời trang nhỏ. Từ Hy Viên, sinh năm 1976, là diễn viên, ca sĩ Đài Loan được biết đến qua phim truyền hình Vườn sao băng, Chiến thần, Bong bóng mùa hè... Từ năm 2012, sau khi lập gia đình với doanh nhân Uông Tiểu Phi, cô không đóng phim, duy trì cuộc sống kín tiếng. Từ Hy Viên xác nhận ly hôn người chồng đầu tiên vào tháng 11/2021 rồi giành quyền nuôi hai con. Khi tái hôn với ca sĩ Hàn Quốc - Koo Jun Yup, Từ Hy Viên cởi mở hơn trong việc chia sẻ cuộc sống, liên tục khẳng định bản thân đang rất hạnh phúc. Cuộc hôn nhân mới của Từ Hy Viên cũng khiến mối quan hệ giữa cô và gia đình chồng cũ không còn hòa thuận. Cuối năm 2022, hai bên lao vào kiện tụng, đấu tố trên mạng xã hội.

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