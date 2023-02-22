DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng?

Sao quốc tế 22/02/2023 09:25

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ lại có bài viết gây chú ý về cuộc sống của DJ Koo khi kết hôn với Từ Hy Viên. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn Quốc được nhận định có thể sẽ là 'nạn nhân' tiếp theo sau Uông Tiểu Phi trong cuộc hôn nhân đầy toan tính của Từ Hy Viên.

Sau khi tái hôn vào tháng 3/2022 sau vài tháng ngắn ngủi ly hôn chồng cũ Uông Tiểu Phi, Từ Hy Viên đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân viên mãn với DJ Koo. Cặp đôi luôn trở thành tâm điểm bàn tán và liên tục vướng phải tin đồn trục trặc về hôn nhân. Được biết nguyên nhân dẫn đến việc này xuất phát từ những vấn đề tài chính.

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng? - Ảnh 1

Mới đây, làng giải trí Hoa Ngữ lại có bài viết gây chú ý về cuộc sống của DJ Koo khi kết hôn với Từ Hy Viên. Theo đó, nam nghệ sĩ người Hàn Quốc được nhận định có thể sẽ là bạn nhân tiếp theo sau Uông Tiểu Phi trong cuộc hôn nhân đầy toan tính của Từ Hy Viên.

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng? - Ảnh 2

Được biết, từ khi chuyển tới Đài Loan, DJ Koo nhận được nhiều tài nguyên để phát triển sự nghiệp nhờ vào danh tiếng và các mối quan hệ của vợ. Bởi sau khi kết hôn với ngôi sao Vườn Sao Băng, tên tuổi của Koo Jun Yup trở nên nóng hơn bao giờ hết. Sự nghiệp của anh ngày càng càng thăng hoa với hàng loạt buổi trình diễn được tổ chức khắp thế giới. Thậm chí, DJ Koo còn lọt vào Top 10 nhân vật nổi tiếng nhất Đài Loan năm 2022. Và vì đã đạt được mục đích nên DJ Koo mới muốn ly hôn với Từ Hy Viên, quay về Hàn Quốc sinh sống.

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng? - Ảnh 3

Tuy nhiên đổi lại, DJ Koo vừa phải chăm lo gia đình vợ và con riêng cô vào ban ngày, vừa phải chạy show thâu đêm và cuối tuần, bận rộn kiếm tiền và không hề có một giây phút nào được nghỉ ngơi. Trong khi đó, Từ Hy Viên luôn viện cớ sức khỏe yếu để dồn việc kiếm tiền cho chồng mới, sau đó mọi thu nhập sẽ đổ về tài khoản của cô.

Hậu ly hôn Uông Tiểu Phi, nữ diễn viên vẫn giữ được hai bất động sản đứng tên cô ở Đài Loan. Theo truyền thông Đài Loan, Từ Hy Viên đã ký thỏa thuận tiền hôn nhân với Koo Jun Yup. Tài sản cá nhân của cô đều thuộc về 2 con riêng. Dù vậy, DJ Koo vẫn phải hoàn thành nghĩa vụ kiếm tiền chu cấp cho đời sống sinh hoạt của 3 mẹ con cô.

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng? - Ảnh 4

Đây cũng là "chiêu thức" mà Từ Hy Viên sử dụng với chồng cũ. Khi còn chung sống với Từ Hy Viên, Uông Tiểu Phi luôn phải di chuyển qua lại từ Bắc Kinh tới Đài Loan để thăm vợ và 2 con. Trong khi đó, Từ Hy Viên hiếm khi đưa con tới Bắc Kinh. Uông Tiểu Phi cũng nghe lời Từ Hy Viên đầu tư vào bất động sản chung với cô, bao gồm một số khách sạn và nhà hàng tại Đài Bắc.

DJ Koo có thể trở thành 'công cụ kiếm tiền' của Từ Hy Viên như 'chồng cũ' Uông Tiểu Phi đã từng? - Ảnh 5

Sau khi ly hôn, nữ diễn viên dựa vào quân át chủ bài là các con để ép chồng cũ giao lại biệt thự giá trị lớn ở Đài Bắc, gửi tiền chu cấp hàng tháng và chi trả các khoản phí sinh hoạt. Tất cả các điều trên đều được Từ Hy Viên khéo léo đưa vào thỏa thuận sau ly hôn. Nếu phía Uông Tiểu Phi không duy trì thực hiện thỏa thuận này, khối tài sản lớn của anh ở Đài Bắc có thể bị cưỡng chế. Điều này cho thấy Uông Tiểu Phi vẫn là "công cụ kiếm tiền" cho Từ Hy Viên dù cả hai đã ly hôn.

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