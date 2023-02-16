Đăng ảnh tình tứ bên ông xã, Từ Hy Viên lại khiến dân tình một phen hoang mang

Sao quốc tế 16/02/2023 22:33

Dù thể hiện tình cảm bên ông xã DJ Koo, Từ Hy Viên vẫn khiến nhiều người khó hiểu bởi bức ảnh mà cô đăng tải.

Truyền thông đưa tin, vào ngày lễ tình nhân 14/2 vừa qua, Từ Hy Viên đã đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh cô và DJ Koo cùng với bạn bè và em gái cùng nhau đi chơi. Trong ảnh, nữ diễn viên xứ Đài ôm cổ ông xã trong rất tình cảm.

Đăng ảnh tình tứ bên ông xã, Từ Hy Viên lại khiến dân tình một phen hoang mang - Ảnh 1

Trước động thái trên của Từ Hy Viên, nhiều người không khỏi khó hiểu khi cô lại không đăng ảnh tình cảm của riêng bản thân và chồng vào ngày Valentine mà lại là ảnh nhóm như vậy. Điều này làm xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng đây là ảnh cũ và cặp đôi không hề đón lễ tình nhân cùng nhau.

DJ Koo và Từ Hy Viên vốn đã yêu nhau từ khi cô chỉ mới chập chững làm diễn viên, nhưng mối tình của cả hai chưa kịp sâu đậm đã phải kết thúc vì áp lực từ dư luận. Một thời gian sau, Từ Hy Viên kết hôn với thiếu gia Uông Tiểu Phi vì bị chồng "cắm sừng" sau 11 năm chung sống. Sau đó, vào đầu tháng 3/2022, Đại S bất ngờ thông báo cô sẽ tái hôn với nam nghệ sĩ xứ Hàn chỉ vài tháng kể từ khi ly hôn.

Đăng ảnh tình tứ bên ông xã, Từ Hy Viên lại khiến dân tình một phen hoang mang - Ảnh 2

Cuộc hôn nhân của Từ Hy Viên và DJ Koo gây ra không ít ồn ào và chủ yếu xuất phát từ gia đình chồng cũ của nữ diễn viên. Cô bị chồng cũ là Uông Tiểu Phi và mẹ của anh bêu rếu trên MXH và đỉnh điểm là loạt tranh cãi liên quan đến tiền cấp dưỡng sau ly hôn khiến hình ảnh người phụ nữ "tự cường" mà Từ Hy Viên xây dựng sau khi tái hôn sụp đổ hoàn toàn trong mắt công chúng.

Về phần DJ Koo, tên tuổi anh "lên như diều gặp gió" sau khi công bố kết hôn với Từ Hy Viên. Từ một nghệ sĩ không mấy tên tuổi ở Hàn, anh trở thành khách mời đắt giá tại các chương trình giải trí và biểu diễn tại các hộp đêm nổi tiếng.

Đăng ảnh tình tứ bên ông xã, Từ Hy Viên lại khiến dân tình một phen hoang mang - Ảnh 3

Năm 2022, DJ Koo thậm chí còn lọt vào Top 10 nhân vật nổi tiếng nhất Đài Loan. Có tin đồn vì đã đạt được mục đích nên nam nghệ sĩ muốn ly hôn và trở về Hàn. Tuy nhiên, anh đã lên tiếng tiết lộ mình cùng gia đình vợ đón Tết Âm lịch tại Đài Loan, minh chứng cho mối quan hệ của cặp đôi vẫn rất tốt đẹp.

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