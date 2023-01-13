Lam Chính Long bất ngờ xin lỗi rồi bỏ về khi nhận được câu hỏi về 'tình cũ' Từ Hy Viên

Mới đây, ETtoday đưa tin, Lam Chính Long dự sự kiện ở Đài Bắc (Đài Loan). Đáng chứ ý là phản ứng của tài tử Vườn sao băng khi phóng viên đề cập đến Từ Hy Viên gây chú ý. Cụ thể, nam diễn viên nhận được câu hỏi về một nhân vật nổi tiếng trong giới. Sau khi phóng viên cho biết người đó là Từ Hy Viên, Lam Chính Long xin phép kết thúc sớm cuộc phỏng vấn và nhanh chóng rời khỏi sự kiện.

Trước đó, lùm xùm hôn nhân của Từ Hy Viên với chồng cũ Uông Tiểu Phi và chồng mới Koo Jun Yup khiến nhiều nghệ sĩ có liên hệ với nữ diễn viên bị liên lụy. Họ thường xuyên bị hỏi trái khoáy về chuyện gia đình của Từ Hy Viên dù vốn không liên quan. Vì vậy, nghệ sĩ ở showbiz Đài Loan hiện "phát hoảng" khi nghe đến tên Từ Hy Viên.

Lam Chính Long sinh năm 1979, là diễn viên kiêm người mẫu. Anh từng tham gia các phim như Vườn sao băng (vai A Môn - người anh họ giả mạo của nam chính Đạo Minh Tự), Thời đại hoàng kim, Văn phòng hôn nhân, Những ngã rẽ cuộc đời.

Nam diễn viên từng có giai đoạn vài năm hẹn hò với ​Từ Hy Viên (Đại S). Sau đó, người đẹp Bong bóng mùa hè vì Châu Du Dân mà bỏ rơi Lam Chính Long. Sự vô tình của bạn gái khiến tài tử họ Lam bị trầm cảm nặng. Anh mất 3 năm mới vượt qua khủng hoảng, chữa lành vết thương lòng. Lam Chính Long hiện có gia đình hạnh phúc bên nữ diễn viên Chu Ấu Đình.

Còn với Từ Hy Viên, cô thông báo kết hôn ngày 8/3 với DJ Koo - Koo Jun Yup. Họ tiến đến hôn nhân sau vài tháng trò chuyện qua mạng dù chưa gặp lại nhau sau 24 năm xa cách. Ngày 28/3, cả hai hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn ở Đài Loan. Kể từ đó, Koo Jun Yup và Từ Hy Viên trở thành cặp tình nhân tâm điểm của showbiz Hoa ngữ. Câu chuyện hôn nhân của họ nhận được sự quan tâm đặc biệt từ truyền thông và công chúng.

Gần đây, Từ Hy Viên xảy ra tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn với chồng cũ. Koo Jun Yup cũng bị kéo vào cuộc chiến giữa vợ và Uông Tiểu Phi. Anh bị điều tiếng ăn bám Từ Hy Viên. Để chứng minh điều kiện kinh tế, DJ Hàn Quốc gom tiền mua nhà để đưa vợ và 2 con riêng rời khỏi dinh thự do chồng cũ nữ diễn viên sang nhượng.