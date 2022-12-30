Mẹ chồng cũ của Từ Hy Viên vướng nghi vấn 'cặp kè' với trai trẻ đáng tuổi con

Trong ảnh, nữ doanh nhân 64 tuổi và người đàn ông lạ không hề e ngại thể hiện tình cảm thân mật bên nhau dù ở nơi công cộng. Ngay sau đó, những hình ảnh này làm dấy lên nghi vấn người đàn ông lạ kia chính là nhân tình mới của nữ doanh nhân ở Bắc Kinh.

Mới đây, truyền thông Hoa ngữ đã đăng tải hình ảnh ghi lại khoảnh khắc mẹ của Uông Tiểu Phi - bà Trương Lan và một người đàn ông nắm tay nhau ở sân bay, khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi.

Trước những nghi vấn, bà Trương Lan giải thích rằng vừa qua bà tới tham gia buổi lễ khai trương cửa hàng ở Thượng Hải và sau đó vội vàng bay về ngay. Trong khoảng thời gian đó, bà Trương Lan nói rằng mình bị đau bụng và một người hâm mộ nam đã đến đưa thuốc cho, sau đó cả hai đã chụp ảnh chung.

Tuy nhiên, lời giải thích của nữ doanh nhân khiến nhiều người nghi ngờ. Thậm chí một số cho rằng mẹ Uông Tiểu Phi đang cố diễn để nhằm thu hút sự chú ý của dân mạng, phục vụ lợi ích cho việc bán hàng online.

Bà Trương Lan và bố của Uông Tiểu Phi ly hôn từ khi con trai mới 6 tuổi. Sau khi về sống chung với gia đình thì bố mẹ anh ly hôn, Uông Tiểu Phi được sống với mẹ. Lúc này, mẹ anh là bà Trương Lan đang đầu tư và thành công sáng lập ra tập đoàn Tiếu Giang Nam. Anh chính thức trở thành thiếu gia. Là người thừa kế duy nhất của tập đoàn nghìn tỷ này. Trở thành nữ doanh nhân thành đạt và nổi tiếng, bà Trương Lan cũng có quan hệ gắn bó gần 20 năm mới một nghệ sĩ nhiếp ảnh gia. Tuy nhiên, sau đó cả hai lại chọn chia tay.

Gần đây, bà Trương Lan cũng liên quan đến ồn ào giữa Từ Hy Viên và chồng cũ nổ ra vài ngày trước, khởi nguồn bằng việc Từ Hy Viên kiện Uông Tiểu Phi ra tòa vì không trả tiền sinh hoạt phí cho cô theo thỏa thuận ly hôn. Tức giận, Uông Tiểu Phi liên tục đăng nhiều bài trên mạng xã hội để công kích gia đình vợ cũ, trong đó đề cập việc Từ Hy Viên và chồng mới cưới sống ở một ngôi nhà do anh mua thế chấp, ngủ trên chiếc đệm anh sắm...

Hiện tại, anh tuyên bố "đình chiến", mong vợ cũ chăm sóc tốt hai con. Anh cũng không sang Đài Loan với con như lời đe dọa ban đầu.