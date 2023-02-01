Từ Hy Viên chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc luôn trẻ như gái tuổi đôi mươi

Sao quốc tế 01/02/2023 17:45

Dù đã bước sang độ tuổi U50 nhưng nhan sắc của Từ Hy Viên vẫn chưa hề có dấu hiệu của việc bị ảnh hưởng của tuổi tác.

Mới đây theo một số blogger uy tín xứ Trung cho biết Từ Hy Viên từng ra sách dạy cách chăm sóc nhan sắc. Để có được ngoại hình đẹp tựa nữ thần, ngôi sao Vườn sao băng chú ý tới từng chi tiết nhỏ nhất qua đó đúc kết ra phương pháp giúp bản thân luôn xinh đẹp trong mọi lúc mọi nơi. 

Theo Từ Hy Viên chia sẻ bước đầu tiên trong quá trình chăm sóc tay của cô là sử dụng lotion. Nữ diễn viên xoa tay hơn 50 lần để chất dưỡng ngấm vào trong da. Cô không bỏ qua các phần rìa của ngón tay để tránh tạo da chết. Điều này được cô nàng cho rằng sẽ giúp cho phải nữ có một đôi tay mềm mịn và trắng sáng. 

Bên cạnh đó, Từ Hy Viên còn cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc từng chi tiết nhỏ của móng tay. Trong cuốn sách của mình, nữ diễn viên cho biết khi ngủ cô sẽ vô thức gãi lên cổ, do đó Đại S quyết định cắn ngắn móng tay để tránh làm tổn thương da. 

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Từ Hy Viên - Ảnh: Internet 

Ngoài ra, Từ Hy Viên xếp ván chà chân là dụng cụ quan trọng thứ ba trong quá trình chăm sóc tay chân. Nữ diễn viên cho biết cô lựa chọn kỹ lưỡng chất liệu của ván chà chân.

"Nhiều bạn cho rằng da mặt và cơ thể là quan trọng nhất nhưng bỏ qua việc bảo dưỡng chăm sóc tay chân. Nhưng cho dù khuôn mặt có đẹp đến đâu cũng chưa thể gọi là mỹ nhân. Mỹ nhân là mọi chỗ phải thanh tú, tinh tế. Với nhiều cô gái thường xuyên đi giày cao gót thì gót chân sẽ dày lên, ngón cái và ngón út dễ chai sần, cần chăm sóc kỹ lưỡng".

Có thể thấy để sở hữu một nhan sắc lung linh như ở thời điểm hiện tại, bản thân Từ Hy Viên tỏ ra cực kỳ tỉ mỉ trong từng khâu như việc lựa chọn sản phẩm sao cho phù hợp với bản thân và biết làm gì để giữ cho cơ thể luôn ở trạng thái hoàn hảo nhất. 

Từ Hy Viên chia sẻ bí quyết giữ gìn nhan sắc luôn trẻ như gái tuổi đôi mươi - Ảnh 2
Nhan sắc ở tuổi 47 của mỹ nhân họ Từ - Ảnh: Internet

Từ Hy Viên là một trong những ngôi sao hạng A của showbiz Hoa ngữ. Cô hoạt động nghệ thuật từ khi còn nhỏ và thành công trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Từ Hy Viên luôn là tâm điểm chú ý mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. 

Dù sự nghiệp thành công nhưng Từ Hy Viên trải qua không ít sóng gió trong cuộc sống, đặc biệt là tình trường nhiều tranh cãi. Nữ ca sĩ từng hẹn hò với nhiều ngôi sao nổi tiếng trong showbiz. Cô kết hôn với doanh nhân giàu có chỉ sau 20 ngày quen biết nhưng rồi lại "đường ai nấy đi" sau hơn 10 năm chung sống. Vài tháng sau ly hôn, Từ Hy Viên đã tái hôn với bạn trai cũ người Hàn Quốc. Cho đến nay, những ồn ào xoay quanh cuộc sống của cô vẫn khiến dư luận vô cùng quan tâm. 

 

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