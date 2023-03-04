Mới đây, cư dân mạng không khỏi ngỡ ngàng trước thông tin nam diễn viên Lưu Phong đột ngột qua đời ở tuổi 25 do nhồi máu cơ tim tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Vào ngày 4/3, trang Sohu đưa tin, nam diễn viên Lưu Phong qua đời ở tuổi 25. Gia đình cho biết Lưu Phong bị nhồi máu cơ tim. Gia đình cho biết, tang lễ của Lưu Phong được tổ chức riêng tư vào ngày 5/3.

"Các bác sĩ đã cố gắng cấp cứu cho con tôi nhưng không thành công. Con trai tôi đã không thể có tuổi thanh xuân đẹp nhất", cha Lưu Phong nói.

Không lâu trước khi qua đời, Lưu Phong còn đăng bài tương tác vui vẻ với người hâm mộ trên siêu thoại Weibo (giống hội nhóm Facebook). Lúc sinh thời, anh luôn tràn đầy sự lạc quan và lan tỏa tới những người xung quanh năng lượng tích cực.

Bên cạnh đó, Lưu Phong là bạn học của loạt sao Cbiz gồm Quan Hiểu Đồng, Châu Dã, Quách Tuấn Thần tại Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. So với những bạn học cũ, sự nghiệp Lưu Phong chưa có nhiều đột phá. Nhiều người hâm mộ từng hy vọng sự nghiệp cố nghệ sĩ sẽ bước sang trang mới sau khi Muốn Mãi Mãi Yêu - 199 Love được lên sóng.

Theo trang tin, trước khi qua đời, Lưu Phong là nghệ sĩ tự do, chưa ký hợp đồng với công ty giải trí nào. Anh từng tham gia diễn xuất trong Lão hổ, Phúc lưu niên, 20 bất hoặc, Hộ tâm, Yêu 199. Trong đó, bộ phim Hộ tâm anh hợp tác với Châu Dã và Hầu Minh Hạo chưa công chiếu. Tác phẩm cuối cùng của Lưu Phong là Yêu 199 đang trong thời gian ghi hình.

Do đó, nhiều khán giả vẫn chưa rõ số phận vai diễn của Lưu Phong sau khi anh đột ngột qua đời. Trường hợp phân cảnh của Lưu Phong còn dang dở, nhà sản xuất phải tính đến phương án thay người.

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