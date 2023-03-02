Châu Tuấn Vỹ bất ngờ bị 'phong sát', phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ 'cấm chiếu'?

Sao quốc tế 02/03/2023 19:35

Cư dân mạng bàn tán xôn xao trước nghi vấn hai tác phẩm Dữ phượng hành, Ninh an như mộng của Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc có nguy cơ không được phát sóng vì nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ bị "phong sát".

Thời gian vừa qua, cư dân mạng bàn tán xôn xao về thời gian phát sóng của hai dự án phim Dữ phượng hành, Ninh an như mộng lần lượt do Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc đóng chính. 

"Dữ phượng hành" được chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng "Bổn vương ở đây" của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Về nội dung, đây là bộ phim thuộc thế mạnh của Triệu Lệ Dĩnh. Những mô típ phim kiểu này từng được cô thể hiện khá thành công. Cộng thêm với sức hút của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, khán giả phần nào an tâm.  Vậy nên, không có lý do gì, người hâm mộ không mong chờ vào một bom tấn cổ trang mới của mỹ nhân họ Triệu - nhất là thời điểm diễn xuất của cô được đánh giá đã chín muồi.

Trong khi đó, "Ninh an như mộng" dù không được chú ý như phim của Triệu Lệ Dĩnh nhưng vẫn là một tác phẩm được mong chờ. 

Châu Tuấn Vỹ bất ngờ bị 'phong sát', phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ 'cấm chiếu'? - Ảnh 1

Tuy nhiên, mới đây, 2 bộ phim này hiện đang có nguy cơ không được phát sóng. Cụ thể, theo HK01, nam diễn viên Châu Tuấn Vỹ (người đóng 2 phim này) bất ngờ bị "phong sát" bởi có những hành vi phạm pháp. Do vậy, nhiều khán giả tiếc nuối khi sự nghiệp Châu Tuấn Vỹ sớm đóng lại trong khi trước đó anh được đánh giá là nam diễn viên có nhiều tiềm năng phát triển sự nghiệp tốt hơn nhờ học vấn cao, nhiều tài lẻ.

Hiện tại, nhiều người hâm mộ lo lắng vì vai Mộ Tử Thuần trong "Dữ phượng hành" và Yến Lâm trong "Ninh an như mộng" của chàng trai đa tài này sẽ khiến công sức đoàn phim "đổ sông đổ bể".

Châu Tuấn Vỹ bất ngờ bị 'phong sát', phim của Triệu Lệ Dĩnh và Bạch Lộc có nguy cơ 'cấm chiếu'? - Ảnh 2

Tuy nhiên, theo phân tích của truyền thông Hoa ngữ, Dữ phượng hành, Ninh an như mộng của Triệu Lệ Dĩnh, Bạch Lộc có thể lật ngược thế cờ. Nguyên do, vai của Châu Tuấn Vỹ chỉ là những vai rất phụ, mang tính khách mời của phim.

Trong trường hợp xấu nhất, đoàn phim có thể xử lý bằng cách cắt những cảnh có chàng diễn viên này đi. Đương nhiên việc này sẽ khiến phim bị ảnh hưởng ít nhiều. Ngoài ra, phía đoàn phim có thể chấp nhận tốn thêm chi phí mời diễn viên thay thế nếu vai diễn của Châu Tuấn Vỹ ảnh hưởng đến mạch truyện chính. Hoặc đoàn phim có thể dùng công nghệ ghép mặt Châu Tuấn Vỹ trên phim bằng người khác. Tuy nhiên, đây là cách làm khá mạo hiểm vì sẽ không mang lại tính chân thật lại tốn kém chi phí.

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