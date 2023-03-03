'Nữ thần thanh xuân' Lý Lan Địch gặp khó khăn khi tái xuất: Kĩ năng diễn xuất gây tranh cãi

Sao quốc tế 03/03/2023 15:39

Lý Lan Địch muốn làm mới mình với vai diễn Ly Quang Dạ Đàm trong "Tinh lạc ngưng thành đường" nhưng diễn xuất của nữ diễn viên vẫn gây tranh cãi.

Bộ phim cổ trang Tinh lạc ngưng thành đường (Tên khác: Sao rơi kết thành đường) do Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc đóng chính nhận được sự chú ý của khán giả nhờ nội dung hài hước, kỹ xảo đẹp. Nhưng diễn xuất và câu chuyện của hai diễn viên chính lại không được đánh giá cao như dàn vai phụ.

Bên cạnh đó, các thành tích, chỉ số truyền thông của phim không cao, khiến sự nghiệp của Lý Lan Địch và Trần Tinh Húc gặp khó khăn.

 

 

'Nữ thần thanh xuân' Lý Lan Địch gặp khó khăn khi tái xuất: Kĩ năng diễn xuất gây tranh cãi - Ảnh 1

 

Tinh lạc ngưng thành đường không thành công như mong đợi khiến sự nghiệp của Lý Lan Địch gặp khó khăn hơn. Cô bị đánh giá là chưa chứng minh được sức hút với khán giả và khó có thể "gánh" được một bộ phim. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng nhận dự án mới của nữ diễn viên trẻ.

 

Bên cạnh đó, cả Trần Tinh Húc và Lý Lan Địch đều bị nhận xét chưa vượt qua được thành công quá lớn của những tác phẩm trước. Trần Tinh Húc nổi tiếng với vai nam chính có phần ích kỷ, tàn bạo trong Đông cung, nên khán giả không nhập tâm với nhân vật mới anh thể hiện.

'Nữ thần thanh xuân' Lý Lan Địch gặp khó khăn khi tái xuất: Kĩ năng diễn xuất gây tranh cãi - Ảnh 2'Nữ thần thanh xuân' Lý Lan Địch gặp khó khăn khi tái xuất: Kĩ năng diễn xuất gây tranh cãi - Ảnh 3

Còn Lý Lan Địch được cho là phù hợp với hình tượng u sầu hơn. Khi nữ diễn viên đóng các cảnh hoạt bát tinh nghịch mang lại cảm giác gượng gạo không thoải mái. Lý Lan Địch cố gắng làm mới mình với vai diễn cá tính nhưng chưa thành công.

Ngoài ra, theo Sohu, tương tác giữa hai diễn viên chính không được đánh giá cao như cặp đôi phụ là Hà Tuyên Lâm và Trần Mục Trì. Có thể nói, chuyện tình biến giả thành thật, được ví là "sói và thỏ phiên bản Ma giới" giữa Trào Phong - Thanh Quỳ là điểm sáng của phim. Đó cũng là nguyên nhân khiến vai diễn của Lý Lan Địch, Trần Tinh Húc không nổi bật.

'Nữ thần thanh xuân' Lý Lan Địch gặp khó khăn khi tái xuất: Kĩ năng diễn xuất gây tranh cãi - Ảnh 4

Lý Lan Địch sinh năm 1999, là sao nhí nổi tiếng của Trung Quốc và từng được đánh giá là "nữ thần thanh xuân" với bộ phim Xin chào ngày xưa ấy (2017).

Lý Lan Địch tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung Quốc, có khả năng diễn xuất tốt. Ngoại hình của cô trong trẻo, dễ mến và đôi mắt buồn như biết nói. Do đó, Lý Lan Địch được đánh giá là ngôi sao 9X nổi bật trong tương lai. Tuy nhiên, sau Xin chào ngày xưa ấy, Lý Lan Địch dần chững lại, không có các tác phẩm gây tiếng vang. Vì vậy, danh tiếng của cô dần thua kém nhóm tiểu hoa đán cùng lứa (sinh sau năm 1995) như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân hay Điền Hi Vi, dù rằng diễn xuất của Lý Lan Địch được đánh giá cao hơn.

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