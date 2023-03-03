Nhan sắc của 'Ái nữ vua sòng bài' Hà Siêu Liên sắp kết hôn cùng tài tử Đậu Kiêu

Theo HK01, cặp tình nhân đã cân nhắc nhiều địa điểm và cuối cùng chọn đảo Bali vì cả hai đều thích biển. Để hôn lễ được giữ bí mật, Hà Siêu Liên tự mình lên kế hoạch, chuẩn bị các chi tiết. Địa điểm tổ chức lễ cưới ngoài trời nhưng an ninh được thắt chặt và có tính riêng tư cao.

Những ngày gần đây, cư dân mạng xôn xao trước thông tin Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu sẽ tổ chức hôn lễ tại đảo Bali, Indonesia vào tháng 4. Con gái "vua sòng bạc" Hà Hồng Sân dự định chi 50 triệu HKD (6,3 triệu USD) để tạo nên một lễ cưới hoàn hảo khó quên trong suốt 2 ngày.

Ngoài ra, hôn lễ có sự tham gia của họ hàng, bạn bè thân thiết và hơn 100 nghệ sĩ nổi tiếng. Cặp sao cũng tài trợ toàn bộ vé máy bay, phòng ở tại khách sạn 5 sao cho tất cả khách mời. Hà Siêu Liên mời bạn thân Đặng Tử Kỳ, Lý Uẩn, Vương Hạo Nhi, Tiết Khải Kỳ, nhóm Twins làm phù dâu. Đặng Tử Kỳ cũng hát mừng trong đám cưới.

Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên công khai chuyện tình cảm từ năm 2019. Cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, chương trình giải trí nên được nhiều người hâm mộ quan tâm. Dù công khai chuyện tình cảm với Từ Siêu Liên nhưng sự nghiệp của Đậu Kiêu không chịu ảnh hưởng tiêu cực

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, sở hữu vẻ đẹp nữ tính, ngọt ngào cùng vóc dáng mảnh mai, gợi cảm. Ái nữ nhà họ Hà cũng nổi tiếng nhất trong số 11 người con gái của "vua sòng bạc" Ma Cao. Sau khi tốt nghiệp đại học tại Anh với thành tích xuất sắc, Hà Siêu Liên trở về quê nhà gây dựng sự nghiệp dưới sự hậu thuẫn của gia đình.

Hiện tại, Hà Siêu Liên đang sở hữu chuỗi nhà hàng Jiu Wu Beef Noodles ngay trung tâm Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời đảm nhiệm vai trò giám đốc tại UNIR Hotels và Macau Legend Development. Với cuộc sống lớn lên trong nhung lụa từ nhỏ, Hà Siêu Liên còn là một fashionista có phong cách thời thượng, nữ tính, dát toàn đồ hiệu lên người.

Không chỉ giỏi việc kinh doanh, Hà Siêu Liên còn rất quan tâm đến các hoạt động từ thiện, phúc lợi xã hội. Cô cũng giao thiệp rộng trong giới giải trí, kết bạn với Phòng Tổ Doanh (con trai Thành Long), Đặng Tử Kỳ.... Đặc biệt, chuyện tình ngọt ngào giữa cô và tài tử điện ảnh nổi tiếng Đậu Kiêu càng khiến cuộc sống của ái nữ "vua sòng bạc" trở nên hoàn hảo.