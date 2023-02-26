Con gái 'vua sòng bài' Hà Hồng Sân và Đậu Kiêu chuẩn bị kết hôn vào tháng 4

Sao quốc tế 26/02/2023 23:05

Hà Siêu Liên và bạn trai Đậu Kiêu được cho là sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng 4 sắp tới tại đảo Bali, Indonesia.

Trang HK01 đưa tin, vào tháng 4 sắp tới, ái nữ của "vua sòng bài Macao' Hà Siêu Liên và bạn trai là tài tử Đậu Kiêu sẽ tổ chức hôn lễ. Được biết, đám cưới sẽ được tổ chức tại đảo Bali, Indonesia và tiêu tốn khoảng 50 triệu HKD (khoảng 150 tỷ đồng) vì Hà Siêu Liên muốn đây sẽ là một buổi lễ khó quên trong suốt 2 ngày.

Con gái 'vua sòng bài' Hà Hồng Sân và Đậu Kiêu chuẩn bị kết hôn vào tháng 4 - Ảnh 1

Theo đó, đôi trẻ đã cân nhắc qua nhiều địa điểm nhưng cuối cùng lựa chọn đảo Bali vì cả hai đều yêu thích biển. Để đám cưới được giữ bí mật đến phút cuối, ái nữ nhà họ Hồng đã tự mình chuẩn bị tất cả mọi khâu. Thêm vào đó, địa điểm tổ chức cũng được thắt chặt an ninh và có tính riêng tư cao.

"Ngay cả những khách mời có thiệp cũng phải kiểm tra danh tính trước khi vào nơi tổ chức." - nguồn tin trên trang HK01 cho biết.

Hôn lễ của cặp đôi ngoài họ hàng và các bạn bè thân thiết thì còn có hơn 100 nghệ sĩ khác được mời. Bên cạnh đó, hai người còn tài trợ toàn bộ chi phí vé máy bay và phòng nghỉ khách sạn 5 sao cho tất cả khách mời tại đám cưới. Trong những nghệ sĩ được mời, có bạn thân của Hà Siêu Liên là nữ ca sĩ Đặng Tử Kỳ (G.E.M), Tiết Khải Kỳ, thành viên nhóm Twins (Chung Hân Đồng và Thái Trác Nghiên), Lý Uẩn, Vương Hạo Nhi. Đặng Tử Kỳ sẽ hát chúc mừng bạn thân trong lễ cưới.

Con gái 'vua sòng bài' Hà Hồng Sân và Đậu Kiêu chuẩn bị kết hôn vào tháng 4 - Ảnh 2

Đậu Kiêu sinh năm 1988, được đánh giá cao về diễn xuất. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, sau đó đóng Quan Hệ Nguy Hiểm, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Hải Thượng Mộc Vân Ký, Sở Kiều Truyện...

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của ông trùm Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô được đánh giá là con gái đẹp nhất của trùm sòng bài Hong Kong. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công.

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