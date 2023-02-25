Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hẹn hò hạnh phúc, đập tan tin đồn tình cảm rạn nứt

Sao quốc tế 25/02/2023 22:21

Ái nữ trùm sòng bạc Macao vừa qua đã bị bắt gặp hẹn hò cùng với nam tài tử Đậu Kiêu tại Hong Kong.

Truyền thông Hong Kong đưa tin, mới đây Đậu KiêuHà Siêu Liên đã được nhìn thấy hẹn hò tại một quán ăn ở Hong Kong. Cặp đôi ăn mặc khá thoải mái và sếp hàng đợi tới lượt để dùng bữa.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hẹn hò hạnh phúc, đập tan tin đồn tình cảm rạn nứt - Ảnh 1

Qua đó, có thể thấy Đậu Kiêu và Hà Siêu Liên vẫn vô cùng hạnh phúc dù trước đó xuất hiện nhiều tin đồn rạn nứt tình cảm. Nguồn cơn của sự việc là vì cả hai đã ít tương tác trên MXH hơn và dịp Tết Nguyên đán vừa rồi, Hà Siêu Liên cũng chỉ về Hong Kong đón Tết một mình.

Khi xuất hiện tại một sự kiện sau đó, Hà Siêu Liên cho biết hai người vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Lý do thời gian gần đây Hà Siêu Liên và bạn trai trở nên kín tiếng hơn là vì cô không muốn bị dư luận tiếp tục soi mói nữa. Ái nữ của ông vua sòng bạc Macao cho biết cô đã quá mệt mỏi khi để cảm xúc của mình lệ thuộc vào sự phán xét của cư dân mạng.

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hẹn hò hạnh phúc, đập tan tin đồn tình cảm rạn nứt - Ảnh 2

Khi phóng viên hỏi về dự định kết hôn trong tương lai, Hà Siêu Liên từ chối trả lời. Cô cho biết, hiện tại thì bản thân muốn tập trung hoàn toàn vào sự nghiệp.

Đậu Kiêu sinh năm 1988, được đánh giá cao về diễn xuất. Anh gia nhập làng giải trí với phim Chuyện Tình Cây Táo Gai của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, sau đó đóng Quan Hệ Nguy Hiểm, Tân Bộ Bộ Kinh Tâm, Hải Thượng Mộc Vân Ký, Sở Kiều Truyện...

Hà Siêu Liên và Đậu Kiêu hẹn hò hạnh phúc, đập tan tin đồn tình cảm rạn nứt - Ảnh 3

Hà Siêu Liên sinh năm 1991, là con gái của ông trùm Hà Hồng Sân và vợ ba Trần Uyển Trân. Cô được đánh giá là con gái đẹp nhất của trùm sòng bài Macao. Cô đạt thành tích học tập xuất sắc tại Anh, sau đó phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công.

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