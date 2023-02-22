Hé lộ sự thật đằng sau việc Từ Hy Viên cấp cứu khẩn cấp do bị chồng mới cuỗm mất 760 tỷ đồng bay về Hàn

Theo truyền thông Hoa ngữ, kể từ khi Từ Hy Viên kết hôn với DJ Koo , cả hai đã thu hút sự chú ý rộng rãi của công chúng. Vì vậy chuyện của cả hai thường xuyên lọt vào danh sách tìm kiếm hot của làng giải trí một cách khó hiểu. Nhất cử nhất động liên quan đến cặp đôi cũng luôn được cư dân mạng chú ý và quan tâm.

Ngay khi thông tin được đăng tải đã tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội và trở thành đề tài thảo luận sôi nổi ở khắp các diễn đàn, thậm chí, từ khóa Đại S đã lọt top no.1 bảng xếp hạng tìm kiếm trên Weibo.

Tối 21/2, loạt blogger xứ Trung đăng tải thông tin gây sốc, tiết lộ Từ Hy Viên tái phát cơn động kinh đột ngột, toàn thân sưng vù, co giật, ngất xỉu phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Theo đó, có người nói nguyên nhân là do Từ Hy Viên phát hiện DJ Koo cuỗm mất 220 triệu Đài tệ (gần 760 tỷ đồng) của mình chạy về Hàn.

Giữa lúc dân tình còn đang hoang mang không biết thật hư ra sao thì một số cư dân mạng đã phát hiện tấm ảnh được cho là Từ Hy Viên lên cơn động kinh thật ra là một người khác. Cụ thể, netizen cho biết rằng người trong ảnh chính là nữ diễn viên Từ Nhược Tuyên và đây chỉ khoảnh khắc cô đi gội đầu ở giai đoạn cuối thai kỳ.

Hình ảnh Từ Nhược Tuyên gội đầu khi mang thai được chính chủ đăng tải.

Theo đó, nhiều người cũng tỏ ý lắc đầu ngán ngẩm trước tin "dưa bở" này của các blogger. Mặt khác, để xác thực tin tức, truyền thông cũng đã liên hệ với phía Từ Hy Viên song chưa nhận được câu trả lời chính thức.

Từ Hy Viên sinh năm 1976, từng được mệnh danh là "nữ thần Đài Loan" sau thành công của các phim truyền hình như Vườn Sao Băng, Thiện Nữ U Hồn, Mars, Bong Bóng Mùa Hè...Cô trải qua cuộc hôn nhân không hạnh phúc với doanh nhân Uông Tiểu Phi và ly hôn năm 2021, cô đảm nhận việc chăm sóc hai con.

Từ Hy Viên tái hôn với DJ Koo Jun Yup hồi tháng 3/2022. Cuộc hôn nhân của họ từng khiến công chúng bất ngờ, vì hai nghệ sĩ đã ngừng liên lạc suốt hơn 20 năm và quyết định đến với nhau chỉ sau vài lần trò chuyện. Tuy nhiên, hiện tại Từ Hy Viên hạnh phúc với ông xã người Hàn, cả hai định cư tại Đài Loan.

Khoảng cuối năm 2022, Từ Hy Viên xảy ra tranh chấp tiền cấp dưỡng hậu ly hôn với chồng cũ. Koo Jun Yup cũng bị kéo vào cuộc chiến giữa vợ và Uông Tiểu Phi. Anh bị điều tiếng ăn bám Từ Hy Viên. Để chứng minh điều kiện kinh tế, DJ Hàn Quốc gom tiền mua nhà để đưa vợ và 2 con riêng rời khỏi dinh thự do chồng cũ nữ diễn viên sang nhượng.

Từ Hy Viên và chồng cũ Uông Tiểu Phi

Mặt khác, chồng cũ của Từ Hy Viên là doanh nhân Uông Tiểu Phi yêu cầu nữ diễn viên cho hai con sang Bắc Kinh để nghỉ đông, tuy nhiên cô từ chối.