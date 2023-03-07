Lâm Duẫn chấm dứt hợp tác với Châu Tinh Trì sai 8 năm được 'o bế' hết mức

Sao quốc tế 07/03/2023 17:55

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin nữ diễn viên Lâm Duẫn rời công ty giải trí của Châu Tinh Trì.

Châu Tinh Trì là cái tên quen thuộc trong làng giải trí Trung Quốc và cả khán giả khắp châu Á. Không những nổi tiếng với vai trò diễn viên, Châu Tinh Trì còn là một đạo diễn tài ba. Tuy nhiên, ở tuổi 60, cuộc sống của Châu Tinh Trì lại cô độc và đầy rẫy thị phi.

Vào ngày 7/3, trang On đưa tin, nữ diễn viên Lâm Duẫn rời công ty giải trí của Châu Tinh Trì. Hợp đồng quản lý dài 8 năm của hai bên đã hết hạn và quyết định không tái ký. Cụ thể, cô  sẽ phát triển độc lập ở thị trường giải trí Đại lục. Sau khi dừng hợp tác với Châu Tinh Trì, người đẹp Mỹ nhân ngư đã vạch rõ giới hạn, không tương tác qua lại trên mạng xã hội với vua hài Hong Kong. Nguyên nhân là nữ diễn viên không muốn bị tiếng dựa hơi, lợi dụng danh tiếng của ân sư cũ. Dù vậy, Lâm Duẫn vẫn tôn trọng, yêu mến Châu Tinh Trì. Cô giữ liên lạc riêng tư với đạo diễn Vua hài kịch. 

 Lâm Duẫn chấm dứt hợp tác với Châu Tinh Trì sai 8 năm được 'o bế' hết mức - Ảnh 1

Theo chia sẻ của sao nữ 9X trước đó, Châu Tinh Trì xem cô như "con gái", "bạn thân". Vì không có bạn bè thân thiết để tâm sự, đạo diễn Tuyệt đỉnh Kung Fu thường xuyên gọi điện cho Lâm Duẫn để trút bầu tâm sự tuổi già. Trên On, Tinh Gia chia sẻ cảm thấy Lâm Duẫn là người chân thành, vui vẻ.

Bên cạnh đó, Lâm Duẫn vẫn còn dự án làm việc chung với Tinh Gia, đang chờ phát hành là Mỹ nhân ngư 2. Phim ghi hình từ năm 2019 nhưng đến nay vẫn chưa thể công chiếu vì phải chỉnh sửa nội dung và kỹ xảo.

Lâm Duẫn chấm dứt hợp tác với Châu Tinh Trì sai 8 năm được 'o bế' hết mức - Ảnh 2

Lâm Duẫn sinh năm 1996, tại Chiết Giang (Trung Quốc). Tên tuổi của nữ diễn viên vụt sáng khi được Châu Tinh Trì mời đóng chính trong bộ phim Mỹ Nhân Ngư (2016). Năm đó, Lâm Duẫn là hiện tượng gây sốt của showbiz Hoa ngữ khi vượt qua 120.000 mỹ nhân, giành được vai diễn nặng ký, đắt giá.

Tuy nhiên, sự nghiệp của Lâm Duẫn có dấu hiệu sa sút. Các tác phẩm sau này của người đẹp đều có thành tích kém, diễn xuất bị đánh giá thấp. Sự nghiệp ảm đạm, nữ diễn viên phải chuyển sang livestream bán hàng, thực hiện các vlog hướng dẫn làm đẹp để duy trì tên tuổi.

 Lâm Duẫn chấm dứt hợp tác với Châu Tinh Trì sai 8 năm được 'o bế' hết mức - Ảnh 3

 

Nhờ sự o bế của Châu Tinh Trì, Lâm Duẫn liên tục góp mặt trong nhiều phim như Tước Tích, Tây Du Phục Ma Thiên... Tuy nhiên, diễn xuất của cô bị chê cường điệu, phô trương. Kể từ khi ra mắt tới nay, người đẹp thường xuyên lên báo nhờ vào chuyện tình ái thay vì kỹ năng diễn xuất. Cô được cho là từng hẹn hò Phùng Thiệu Phong, Vương Đại Lục, Tống Uy Long.

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Từ khóa:   Lâm Duẫn Châu Tinh Trì sao hoa ngữ sao châu á Mỹ nhân ngư

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