Vào ngày 7/3, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt giữ và lấy lời khai thêm một người có liên quan đến vụ án sát hai người mẫu Thái Thiên Phượng.

Vào ngày 7/3, trang HK01 đưa tin, cảnh sát Hong Kong thông báo đã bắt giữ thêm một người có liên quan đến vụ án của Thái Thiên Phượng (Abby Choi). Nghi phạm thứ 7 là bạn gái của Quảng Cảng Trí - chồng cũ nạn nhân. Người phụ nữ 29 tuổi bị tình nghi hỗ trợ bạn trai trong quá trình gây án. Cụ thể, người phụ nữ bị cảnh sát Trung Quốc đại lục bắt giữ, trục xuất và giao lại cho cảnh sát Hong Kong. Ông Chung Nhã Luân - Giám đốc Cục hình sự Tây Cửu Long - và nhiều cấp dưới áp giải nghi phạm về đồn cảnh sát Tín Thủy Vi để tiếp nhận thẩm vấn và điều tra vào sáng nay. Ngoài ra, ông Chung Nhã Luân cam kết đưa vụ án của Thái Thiên Phượng ra ánh sáng, trừng phạt thích đáng những người liên đới trực tiếp và gián tiếp để trả lại công bằng cho người bị hại.

Bên cạnh đó, vào sáng cùng ngày, bà Cheung Yin Fa, mẹ của Thái Thiên Phượng, cũng đệ đơn yêu cầu tòa án ban hành lệnh cấm bán hoặc chuyển nhượng tài sản là căn hộ cao cấp ở Kadoorie Hill đối với Quảng Cầu - cha chồng cũ nạn nhân . Bất động sản này được Thái Thiên Phượng mua và để nhà chồng cũ đứng tên, sinh sống từ năm 2019. Căn hộ này cũng là nguồn cơn dẫn đến vụ án mạng thương tâm với Thái Thiên Phượng.

Thái Thiên Phượng mất tích từ 21/2, tìm thấy thi thể ngày 24/2. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, cảnh sát ngừng tìm kiếm phần thi thể còn lại của nạn nhân. Ông Chung Nhã Luân, cảnh sát hình sự khu Tây Cửu Long nói việc tìm hai, ba túi liên quan đến vụ án trong khoảng 4.000 tấn rác khó như "mò kim đáy bể". Song cơ quan chức năng đã có những chứng cứ cần thiết để tiếp tục điều tra. Hiện tại, ba cha con nhà họ Quảng bị bắt vì cáo buộc sát hại và phân xác Thái Thiên Phượng cùng với Lý Thụy Hương (63 tuổi, mẹ chồng cũ), Dung Dung (tình nhân của Quảng Cầu - hiện được tại ngoại). Ngày 2/3, cảnh sát bắt bạn thân của chồng cũ người mẫu, bị nghi ngờ đồng phạm, hiện cũng đã được tại ngoại. Phiên tòa tiếp theo xét xử vụ án mạng của người mẫu Thái Thiên Phượng diễn ra vào ngày 8/5.

Vụ người mẫu Thái Thiên Phượng bị sát hại: Nghi phạm thứ 6 đã được tại ngoại Vào ngày 6/3, Lâm Thuấn (41 tuổi), nghi phạm thứ 6 trong vụ án của Thái Thiên Phượng đã được áp giải đến Tòa án thành phố Cửu Long để trình diện và chịu thẩm vấn.

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