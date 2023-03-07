Dương Mịch đóng máy phim mới chỉ sau 20 ngày, dân tình nghi ngờ khả năng 'vực dậy' sự nghiệp trong tương lai

Xuất hiện tại buổi lễ đóng máy của dự án phim điện ảnh "Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được", Dương Mịch ăn mặc đơn giản, để tóc xoăn dài buông xõa trên vai. Dù ảnh chụp lễ đóng máy được làm màu trắng đen nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật. Dương Mịch trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất nhiều so với tuổi thực 36.

Với phim Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được, Dương Mịch sẽ hợp tác cùng các đàn anh gạo gội như Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi. Vai diễn của cô cũng mang màu sắc khác biệt chứ không phải dạng thiếu nữ ngôn tình như những dự án trước đây. Do đó, việc đóng dạng vai có tính thử thách như trong phim mới lần này được đánh giá là bước đi mang tính trải nghiệm của Dương Mịch. Bởi tuy vào nghề đã lâu nhưng Dương Mịch chỉ toàn được biết đến với dạng nhân vật ngôn tình trong các phim cổ trang ăn khách.

Nhiều khán giả cho rằng Dương Mịch hiện đã bước vào tuổi trung niên, nên chọn đóng những phim có chiều sâu chứ đừng mãi tìm hào quang trong loạt phim ngôn tình nữa. Bên cạnh đó, dự án này còn kết thúc quay phim chỉ sau 20 ngày. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ lo lắng bởi với thời gian quay ngắn như vậy khó có thể đảm bảo về chất lượng tác phẩm và diễn xuất.