Dương Mịch đóng máy phim mới chỉ sau 20 ngày, dân tình nghi ngờ khả năng 'vực dậy' sự nghiệp trong tương lai

Sao quốc tế 07/03/2023 07:37

Mới đây, Dương Mịch vừa hoàn thành vai diễn trong phim điện ảnh Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được.

Xuất hiện tại buổi lễ đóng máy của dự án phim điện ảnh "Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được", Dương Mịch ăn mặc đơn giản, để tóc xoăn dài buông xõa trên vai. Dù ảnh chụp lễ đóng máy được làm màu trắng đen nhưng nữ diễn viên vẫn nhận được sự chú ý đặc biệt bởi vẻ ngoài xinh đẹp, nổi bật. Dương Mịch trông trẻ trung, tươi tắn hơn rất nhiều so với tuổi thực 36.

Dương Mịch đóng máy phim mới chỉ sau 20 ngày, dân tình nghi ngờ khả năng 'vực dậy' sự nghiệp trong tương lai - Ảnh 1Dương Mịch đóng máy phim mới chỉ sau 20 ngày, dân tình nghi ngờ khả năng 'vực dậy' sự nghiệp trong tương lai - Ảnh 2Dương Mịch đóng máy phim mới chỉ sau 20 ngày, dân tình nghi ngờ khả năng 'vực dậy' sự nghiệp trong tương lai - Ảnh 3

Với phim Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được, Dương Mịch sẽ hợp tác cùng các đàn anh gạo gội như Vu Khiêm, Điền Vũ, Dư Ngai Lỗi. Vai diễn của cô cũng mang màu sắc khác biệt chứ không phải dạng thiếu nữ ngôn tình như những dự án trước đây. Do đó, việc đóng dạng vai có tính thử thách như trong phim mới lần này được đánh giá là bước đi mang tính trải nghiệm của Dương Mịch. Bởi tuy vào nghề đã lâu nhưng Dương Mịch chỉ toàn được biết đến với dạng nhân vật ngôn tình trong các phim cổ trang ăn khách.

Nhiều khán giả cho rằng Dương Mịch hiện đã bước vào tuổi trung niên, nên chọn đóng những phim có chiều sâu chứ đừng mãi tìm hào quang trong loạt phim ngôn tình nữa. Bên cạnh đó, dự án này còn kết thúc quay phim chỉ sau 20 ngày. Thông tin này khiến không ít người hâm mộ lo lắng bởi với thời gian quay ngắn như vậy khó có thể đảm bảo về chất lượng tác phẩm và diễn xuất.

Dương Mịch đóng máy phim mới chỉ sau 20 ngày, dân tình nghi ngờ khả năng 'vực dậy' sự nghiệp trong tương lai - Ảnh 4

Nếu bộ phim Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được gây sốt, đây sẽ là bước tiến đáng khích lệ của Dương Mịch.

"Không Có Chuyện Gì Mà Một Nồi Lẩu Giải Quyết Không Được" có nội dung xoay quanh 4 người không quen biết nhau, bất ngờ tụ tập để chia chác lợi nhuận trong kho hàng ở rạp hát. Chẳng biết vì lý do gì mà 4 người lại vô tình vướng vào 1 vụ án mạng mà vụ án này lại có liên quan đến chuyện ăn lẩu. Cuối cùng, thân phận của 4 người dần được hé lộ, sự thật về vụ án cũng được làm sáng tỏ.

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