Phim Trùng Tử do Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê đóng chính hiện đã bước vào giai đoạn ngược với loạt tình tiết lấy nước mắt khán giả.

Gặp nhiều tranh cãi cả về nội dung và diễn xuất song Trùng Tử do Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê đóng chính vẫn nhận được thành tích khá khả quan. Theo Maoyan, Trùng Tử đứng đầu danh sách phổ biến theo thời gian thực của các bộ phim online phát cùng thời điểm. Ngay ngày đầu phát sóng, bộ phim gây sốt với 36 chủ đề tìm kiếm nóng theo thời gian thực, 8 lần đạt Top 1 với hàng ngàn bình luận từ khán giả.

Mới đây, bộ phim hiện đã bước vào giai đoạn ngược với loạt tình tiết lấy nước mắt khán giả. Đóng vai Trùng Tử - cô gái tốt tính, thiện lương luôn sống chan hòa với mọi người nhưng lúc nào cũng gặp chuyện phiền phức, Dương Siêu Việt được khen vì ngoại hình xinh đẹp. Trong loạt tình tiết mới nhất, Trùng Tử bị hành hạ đến mức cả người bê bết vết thương. Gương mặt xinh đẹp của cô nàng lộ rõ sự đau đớn cùng cực. Tuy nhiên, đáng chú ý hơn cả là cảnh Trùng Tử hắc hóa, từ người bình thường chính thức bước vào ma giới, trở thành cái gai trong mắt các tiên môn.

Về mặt tạo hình, Dương Siêu Việt trông khá nổi bật với những bộ váy áo cổ trang. Tạo hình lúc gia nhập ma giới của cô nàng cũng phù hợp với các tình tiết phim. Tuy nhiên, Dương Siêu Việt chưa có sự đột phá trong diễn xuất. Lúc đóng cảnh sầu khổ, đau thương, cô nàng vẫn bộc lộ khuyết điểm là đơ cứng, biểu cảm gượng gạo, thiếu thuyết phục. Dương Siêu Việt sinh năm 1998, năm nay cô chỉ mới 22 tuổi. Dương Siêu Việt bắt đầu nổi tiếng khi tham gia chương trình thực tế Produce 101. Khi ra mắt trong đội hình các cô gái Hỏa tiễn thiếu nữ 101, Dương Siêu Việt bị chỉ trích là bất tài bậc nhất vì hát dở, nhảy tệ, lại còn thường xuyên thể hiện thái độ ngôi sao. Tuy nhiên, những năm gần đây, Dương Siêu Việt chuyển hướng sang đóng phim và thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Lý do phim Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê gây tranh cãi nhưng vẫn đạt thành tích cao "Trùng Tử" gây chú ý khi có sự góp mặt của Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê. Dù gặp những tranh cãi nhưng phim vẫn có một số thành tích nhất định.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-sieu-viet-he-lo-tao-hinh-hac-hoa-dep-me-man-du-ki-nang-dien-xuat-gay-tranh-cai-561917.html