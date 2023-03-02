Lý do phim Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê gây tranh cãi nhưng vẫn đạt thành tích cao

Sao quốc tế 02/03/2023 17:30

"Trùng Tử" gây chú ý khi có sự góp mặt của Dương Siêu Việt, Từ Chính Khê. Dù gặp những tranh cãi nhưng phim vẫn có một số thành tích nhất định.

Những ngày gần đây, phim cổ trang "Trùng Tử" gây chú ý khi có sự góp mặt của Dương Siêu ViệtTừ Chính Khê. Dù gặp những tranh cãi nhưng phim vẫn có một số thành tích nhất

Cụ thể, những tập lên sóng tập đầu tiên, "Trùng Tử" đã đạt 20.000 lượt xem chỉ trong một giờ, 23.000 lượt xem trong 4 giờ và 25.000 lượt xem trong 3 ngày. "Trùng Tử" vượt lên dẫn đầu danh sách phim truyền hình hot của Tencent Video. Đồng thời, bộ phim này cũng đứng đầu danh sách phổ biến theo thời gian thực của các bộ phim truyền hình trực tuyến Maoyan. Ngay ngày đầu phát sóng, bộ phim gây sốt với 36 chủ đề tìm kiếm nóng theo thời gian thực trên toàn bộ mạng, 8 lần đạt Top 1 và trở thành bộ phim tiên hiệp cổ trang vào đầu năm 2023. 

Lý do phim Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê gây tranh cãi nhưng vẫn đạt thành tích cao - Ảnh 1

Tuy nhiên, "Trùng Tử" vẫn vấp phảu những tranh cãi và nhận xét gay gắt từ phía cư dân mạng. Nhiều người đánh giá bộ phim này có cốt truyện xưa cũ, tình tiết thiếu logic, kỹ năng diễn xuất của diễn viên chưa đạt tiêu chuẩn. Bộ phim truyền hình tiên hiệp này đi vào ngõ cụt dù sở hữu lượng khán giả lớn, dàn diễn viên “trai xinh gái đẹp” và đầu tư kinh phí khủng.

Ngay từ khi bấm máy, Trùng Tử đã được so sánh với bộ phim đình đám trước đó là "Hoa Thiên Cốt". Từ góc độ tính cách và hướng cốt truyện của nhân vật chính, Trùng Tử có thể gọi là phiên bản lỗi của Hoa Thiên Cốt. Không có sự đột phá, đi theo lối mòn là những điều khán giả nhận xét về nội dung phim trong những tập đầu ra mắt. Ngoài nội dung phim không có gì mới mẻ, vấn đề sản xuất Trùng Tử khiến nhiều người không khỏi thắc mắc khi hiệu ứng thô sơ, bối cảnh kiểu studio bị chê rẻ tiền.

Lý do phim Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê gây tranh cãi nhưng vẫn đạt thành tích cao - Ảnh 2

Bên cạnh đó, cách hóa trang rập khuôn, theo dây chuyền, khai thác điểm yếu, né tránh điểm mạnh của diễn viên đủ thấy sự non yếu của đội ngũ sáng tạo chính. Việc thiếu logic, quay phim tùy tiện và diễn xuất hời hợt cũng dẫn đến sự thiếu mạch lạc giữa các cảnh quay kéo theo phản ứng hóa học giữa hai nhân vật chính cũng thất bại.

Vốn xuất thân idol, Dương Siêu Việt thường vướng phải nhiều tranh cãi khi kỹ năng ca hát lẫn vũ đạo đều tệ. Đảm nhận vai diễn “nặng ký” trong Trùng Tử, song đôi mắt của Dương Siêu Việt vô hồn, lối diễn hời hợt và có thể tóm tắt là “không có chuyên môn, chỉ biết cau mày bĩu môi và nhìn chằm chằm vào thứ gì đó" hay "người kế thừa kỹ năng diễn xuất nông cạn, chỉ biết chu miệng, cau mày của Angelababy, Trịnh Sảng". Khi đến những cảnh đòi hỏi cảm xúc như khóc, buồn, thót tim, khuyết điểm của cô càng lộ rõ..

 

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