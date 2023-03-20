'Ngượng đỏ mặt' với cảnh hôn trên giường của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên

Cụ thể, Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên) và Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) ôm chầm lấy nhau và tiến vào phòng ngủ. Lộ Viêm Thần nhanh nhảu đóng cánh cửa rồi đẩy người yêu lên giường. Sau đó, Viêm Thần - Quy Hiểu tiếp tục hôn môi say đắm. Cặp đôi cứ thế chìm trong thế giới tình yêu chỉ có 2 người mà chẳng quan tâm đến bất cứ điều gì.

Mới đây, nhà sản xuất Quy Lộ tiếp tục tung ra cảnh quay "giường chiếu" đến từ cặp đôi vai chính là Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận .

Cảnh quay này còn đặc biệt gây chú ý khi Quy Hiểu sờ vào sau lưng Viêm Thần thấy 1 vết sẹo lồi ra. Viêm Thần giải thích rằng người ở đội chống khủng bố thì ai cũng có vết thương trên người. Đó không chỉ là nỗi đau còn lại trên cơ thể mà còn là chiến tích đầy tự hào. Biết bạn trai thường xuyên đối diện với nguy hiểm, Quy Hiểu càng thêm thương yêu anh.

Ngay sau đó, nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú khi xem cảnh tình của cặp đôi diễn viên nổi tiếng. Đàm Tùng Vận vẫn giữ được phong độ diễn xuất trong khi Tỉnh Bách Nhiên tạo cảm giác vững chãi, an toàn, xứng đáng là người đàn ông mà các cô gái hằng ao ước. Vì "phản ứng hóa học" mà các diễn viên Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tạo ra cho nhân vật đang quá ngọt ngào nên mức độ ủng hộ mà người hâm mộ đã dành cho bộ phim ngày càng tăng cao.

Quy Lộ là câu chuyện nói về 2 nhân vật tên Lộ Viêm Thần và Quy Hiểu. Mối tình của 2 người bắt đầu từ thời còn đi học, là kiểu trải qua cay đắng ngọt bùi từ thời thanh xuân. Sau khi tốt nghiệp, Lộ Thần đi khắp nơi tập huấn, cả 2 ít gặp nhau dần rồi xảy ra mâu thuẫn và chia tay. 2 người thực tế vẫn còn yêu nhau nhưng không ai chịu xuống nước xin lỗi đối phương. Rồi đến 10 năm sau, họ gặp lại và lửa tình lại bùng cháy.

Thời điểm này, Lộ Thần đã trở thành đội trưởng của đội phòng chống tội phạm, thường xuyên phải đối mặt với những trận chiến nguy hiểm. Còn Quy Hiểu thì tiếp tục con đường kinh doanh, có nhiều thành tích trong công việc đầu tư.