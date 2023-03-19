Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn?

Sao quốc tế 19/03/2023 23:15

Chuyện tình cảm của Vương Nhất Bác luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ netizen.

Năm 2022 đánh dấu hoạt động mạnh mẽ của Vương Nhất Bác ở mảng điện ảnh. Bên cạnh Vô Danh và Người Bạn Của Tôi, nam diễn viên sắp ra mắt dự án Nhiệt Liệt. Dù cho được đóng chung rất nhiều với bạn diễn xinh đẹp nhưng có một điều khiến netizen thắc mắc là anh chàng chưa từng vướng phải tin đồn phim giả tình thật với bất kỳ bạn nữ nào. 

Cụ thể, một blogger xứ Trung lan truyền bài đăng về nhân cách vàng của Vương Nhất Bác. Người này cho biết nam diễn viên thường xuyên mời cơm cả đoàn phim thông qua trợ lý. Đặc biệt, nguồn tin cũng hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác hiếm khi bị leak ảnh với bạn diễn nữ lên mạng xã hội. 

Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn? - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Được biết nam diễn viên ngoài các phân cảnh quay của mình thì luôn thích ở 1 mình và hiếm khi tương tác với mọi người xung quanh nên việc lấy ảnh của mỹ nam này được cho là điều rất khó đối với các tay săn ảnh. 

Ngoài ra, có một bài đăng khác tiết lộ Vương Nhất Bác hiện tại đang độc thân, phía các nhà đầu tư thường nhờ người thân cận mai mối con gái cho nam diễn viên. Dẫu vậy, anh chàng lại đang có xu hướng muốn phát triển sự nghiệp thay vì đi tìm kiếm tình yêu cho mình. 

Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn? - Ảnh 2Hé lộ nguyên nhân Vương Nhất Bác không bao giờ lộ hint hẹn hò với bạn diễn? - Ảnh 3

Trên các diễn đàn mạng, khán giả cho rằng khả năng tránh né ống kính chụp lén của Vương Nhất Bác rất đáng khen. Đồng thời, khán giả cũng lên án những cá nhân thường xuyên đeo bám nghệ sĩ, gây ảnh hưởng đến đời sống cá nhân, công việc của họ.

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