Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Loạt ảnh cưới mới được hé lộ gần đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh đang gây được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lần đầu hợp tác đóng chính cùng nhau là trong bộ phim Trần Tình Lệnh. Vừa lên sóng, dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ này đã gây sốt cộng đồng mạng. Thậm chí, chỉ sau một dự án cả 2 cái tên này đã thăng tiến nhanh chóng lên ngôi sao hạng A của Cbiz.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một số hình ảnh mặc hỉ phục của hai nhân vật chính trong Trần Tình Lệnh là Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) và Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến). Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh được fan couple của hai chàng mỹ nam này vẽ mà thôi bởi lẽ trong phim cặp đôi diễn viên chính cũng chưa từng bận hỉ phục.

Trước đó, một số hình ảnh trên phim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng được các fan chỉnh màu áo sang đỏ. Khung cảnh này khiến fan có cảm giác như đang được chứng kiến hôn lễ của cặp đôi, qua đó giúp cho fan couple có phần thỏa mãn phần nào ước nguyện của mình.





Dù phim đã lên sóng được gần 5 năm, song các fan couple Bác Quân Nhất Tiêu vẫn hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, họ còn liên tục soi hit hẹn hò của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên mọi mặt trận. Dù vậy, sau này hai chàng mỹ nam này hầu như chẳng còn liên hệ với nhau công khai.

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