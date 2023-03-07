Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh

Sao quốc tế 07/03/2023 14:49

Loạt ảnh cưới mới được hé lộ gần đây của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh đang gây được sự chú ý lớn từ người hâm mộ.

Tiêu ChiếnVương Nhất Bác lần đầu hợp tác đóng chính cùng nhau là trong bộ phim Trần Tình Lệnh. Vừa lên sóng, dự án phim chuyển thể từ tiểu thuyết đam mỹ này đã gây sốt cộng đồng mạng. Thậm chí, chỉ sau một dự án cả 2 cái tên này đã thăng tiến nhanh chóng lên ngôi sao hạng A của Cbiz. 

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh - Ảnh 1
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một số hình ảnh mặc hỉ phục của hai nhân vật chính trong Trần Tình Lệnh là Lam Vong Cơ (Vương Nhất Bác) và Ngụy Vô Tiện (Tiêu Chiến). Tuy nhiên, đây chỉ là hình ảnh được fan couple của hai chàng mỹ nam này vẽ mà thôi bởi lẽ trong phim cặp đôi diễn viên chính cũng chưa từng bận hỉ phục. 

Trước đó, một số hình ảnh trên phim của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng được các fan chỉnh màu áo sang đỏ. Khung cảnh này khiến fan có cảm giác như đang được chứng kiến hôn lễ của cặp đôi, qua đó giúp cho fan couple có phần thỏa mãn phần nào ước nguyện của mình. 

Netizen phấn khích trước loạt ảnh cưới vừa được hé lộ của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trong Trần Tình Lệnh - Ảnh 2
 

Dù phim đã lên sóng được gần 5 năm, song các fan couple Bác Quân Nhất Tiêu vẫn hoạt động cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí, họ còn liên tục soi hit hẹn hò của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác trên mọi mặt trận. Dù vậy, sau này hai chàng mỹ nam này hầu như chẳng còn liên hệ với nhau công khai. 

Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Trần Tình Lệnh sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Fan xứ Trung háo hức trước thông tin King Weibo năm nay có khả năng đổi chủ: Tiêu Chiến gặp khó trước Vương Hạc Đệ

Fan xứ Trung háo hức trước thông tin King Weibo năm nay có khả năng đổi chủ: Tiêu Chiến gặp khó trước Vương Hạc Đệ

TOP những bộ phim được fan Cbiz háo hức trong năm 2023: Tiêu Chiến và Dương Tử đối đầu

TOP những bộ phim được fan Cbiz háo hức trong năm 2023: Tiêu Chiến và Dương Tử đối đầu

Hé lộ nguyên nhân thật sự Tiêu Chiến lập Instagram: Tất cả là vì người này?

Hé lộ nguyên nhân thật sự Tiêu Chiến lập Instagram: Tất cả là vì người này?

Từng là bạn hữu thân thiết, Tiêu Chiến quyết trở mặt với Vương Nhất Bác

Từng là bạn hữu thân thiết, Tiêu Chiến quyết trở mặt với Vương Nhất Bác

Được xem là sao nam Cbiz hot nhất xứ Trung, Tiêu Chiến vẫn bị xem là chưa đủ nổi tiếng vì điều này

Được xem là sao nam Cbiz hot nhất xứ Trung, Tiêu Chiến vẫn bị xem là chưa đủ nổi tiếng vì điều này

Thuyền Dương Tử - Tiêu Chiến chính thức sập, với thông tin nam diễn viên công khai tình cảm với một sao nữ đình đám Cbiz

Thuyền Dương Tử - Tiêu Chiến chính thức sập, với thông tin nam diễn viên công khai tình cảm với một sao nữ đình đám Cbiz

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 31 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 11 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 16 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 11 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 9 giờ 47 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 9 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 1 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 10 giờ 9 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 10 giờ 13 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới