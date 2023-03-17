Cụ thể, cô gái nhận là bạn gái của nam ca sĩ cho biết, cô đang mang thai và bị phía nam ca sĩ chối bỏ trách nhiệm, uy hiếp cô không được tiết lộ. Cô gái này muốn gặp mặt Lý Ân để đưa chứng cứ, đồng thời nhờ Lý Ân lên tiếng tố cáo Vương Nhất Bác.

Mới đây, truyền thông Trung Quốc bất ngờ đưa tin, Vương Nhất Bác vướng nghi vấn đối xử tệ bạc với bạn gái. Theo Sina, một tài khoản mạng xã hội đã bình luận dưới bài đăng của hot girl Lý Ân cho biết, cô phát sinh quan hệ với Vương Nhất Bác.

Cô gái này để lại lời nhắn trên trang cá nhân của Lý Ân: "Tôi cần sự giúp đỡ của cô. Tôi muốn vạch trần Vương Nhất Bác. Anh ta đã có quan hệ tình cảm với tôi trước đây. Bây giờ, tôi đang mang thai. Anh ta không quan tâm đến tôi, đe dọa tôi. Tôi cầu xin sự giúp đỡ của cô".

Trước thông tin lùm xùm về quan hệ tình ái, phía nam ca sĩ Vương Nhất Bác đã lên tiếng phủ nhận. Đồng thời, công ty cũng đã mời luật sư thu thập chứng cứ, kiện cô gái trên với tội danh bôi nhọ danh dự, tung tin thất thiệt làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới danh tiếng của nam nghệ sĩ.

Dù bị công ty của Vương Nhất Bác kiện, cô gái vẫn khẳng định mình nắm trong tay chứng cứ quan trọng. Tuy nhiên, hình ảnh thân mật mà Hàm Hàm qvq đăng tải bị chỉ ra là lấy từ bộ phim Tâm tưởng sự thành do Mao Hiểu Đồng và Vương Tử Dị đóng chính.

Bất ngờ bị gọi tên trong vụ việc, hot girl Lý Ân cũng nhanh chóng lên tiếng giải thích trên trang cá nhân: "Cô gái này không gửi cho tôi bất kỳ thông tin gì và tôi không biết tại sao cô ấy lại lựa chọn tôi. Yêu cầu mọi người nên cân nhắc tìm hiểu và lan truyền thông tin một cách lý trí".

Vương Nhất Bác (sinh năm 1997) là nam ca sĩ, diễn viên đình đám người Trung Quốc. Trước đó, anh từng là thành viên của nhóm nhạc nam Hàn - Trung UNIQ. Thành công của bộ phim Trần Tình Lệnh (năm 2019) đã khiến sự nghiệp của Vương Nhất Bác bước sang trang mới.

Vương Nhất Bác từng tham gia các phim như Hữu Phỉ, Phong khởi Lạc Dương, Đại thoại Tây du 3, Vô danh... Hiện, ngôi sao sinh năm 1997 là một trong những nghệ sĩ có lượng fan đông đảo nhất Trung Quốc. Nhờ sự ủng hộ và yêu mến của fan, anh được chọn làm gương mặt đại diện cho nhiều thương hiệu đình đám.

Hiện tại, anh là ngôi sao 9X được săn đón bậc nhất giới giải trí Hoa ngữ với hàng chục hợp đồng quảng cáo.