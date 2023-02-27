Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ?

Sao quốc tế 27/02/2023 16:50

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Nhất Bác và Trương Tịnh Nghi sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh Nhân Ngư. Được biết, dự án phim này được cầm trịch bởi đạo diễn của phim Vô Danh.

Trong dàn diễn viên trẻ hiện nay, Vương Nhất Bác lẫn Trương Tịnh Nghi đều là những gương mặt mới nổi trội cả về nhan sắc lẫn diễn xuất. Vừa qua, cặp đôi đã hợp tác trong dự án điện ảnh Vô Danh, mặc dù có ít phân cảnh xuất hiện cùng nhau nhưng nhiều khán giả vẫn mong chờ màn tái hợp của cặp đôi.

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ? - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Vương Nhất Bác và Trương Tịnh Nghi sẽ tái hợp trong dự án điện ảnh Nhân Ngư. Được biết, dự án phim này được cầm trịch bởi đạo diễn của phim Vô Danh. Thông tin trên gây sự chú ý đông đảo của cộng đồng mạng. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, hóng chờ thì có một số ý kiến trái chiều. Họ cho rằng nếu Vương Nhất Bác và Trương Tịnh Nghi hợp tác cùng nhau thì có khả năng Trương Tịnh Nghi sẽ gánh phim.

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ? - Ảnh 2

Ý kiến trên khiến không ít fan hâm mộ của Vương Nhất Bác vô cùng tức giận. Theo đó, họ đã dẫn bằng chứng trong dự án điện ảnh Vô Danh ra rạp gần đây, Vương Nhất Bác đóng chính, thời lượng xuất hiện chiếm hơn 1/2 phim, nhận được nhiều lời khen của giới chuyên môn trong và ngoài nước về diễn xuất. Còn Trương Tịnh Nghi chưa biết đã từng gánh cho phim nào hay chưa nhưng trong Vô Danh cô chỉ xuất hiện với vai trò cameo, vài phút trên màn ảnh nhưng đã nhận nhiều lời chê bai về đài từ.

Vương Nhất Bác chuẩn bị tái hợp với Trương Tịnh Nghi trong dự án mới của đạo diễn Vô Danh, gây tranh cãi dữ dội vì một lý do không ngờ? - Ảnh 3

Mặc dù thông tin Vương Nhất Bác và Trương Tịnh Nghi tái hợp trong dự án điện ảnh Nhân Ngư chưa có sự xác nhận chính thức nhưng vẫn gây xôn xao mạng xã hội và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

 

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Trương Tịnh Nghi Nhân Ngư Vô Danh sao hoa ngữ

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