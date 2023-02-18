Chỉ một khoảnh khắc tại hậu trường, Vương Nhất Bác khiến dân tình phát sốt trước nhan sắc quá hoàn hảo của mình

Những bức ảnh của Vương Nhất Bác tại hậu trường phim Quang Minh Chi Lộ thu hút nhiều sự chú ý của khán giả.

Sau thời gian dài tập trung cho mảng điện ảnh, Vương Nhất Bác mới đây đã chính thức quay trở lại màn ảnh nhỏ với tác phẩm chính kịch, đề tài điệp chiến Quang Minh Chi Lộ khiến người hâm mộ vô cùng ngóng chờ. Dù đang nhận phải những chỉ trích gần đây về cách diễn xuất nhưng mỹ nhân họ Vương vẫn rất biết cách gây chú ý cho dư luận xứ Trung.

Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Theo đó, bức ảnh được lan truyền ghi lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác đang ngồi nghỉ ngơi chờ ghi hình cho cảnh quay tiếp theo. Có thể thấy gương mặt anh chàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, phờ phạc vì lịch trình làm việc dày đặc. Tuy nhiên, nhan sắc của Vương Nhất Bác tại khoảnh khắc này chính là thứ khiến fan trầm trồ nhất.

Nhan sắc cực phẩm của Vương Nhất Bác tại hậu trường - Ảnh: Internet

Ngoài ngoại hình nổi bật, một chi tiết nhận được nhiều sự chú ý của dân tình chính là "bờ vai Thái Bình Dương" của Vương Nhất Bác trong tấm hình này. Một số bộ phận netizen không tiếc lời dành những lời khen có cánh cho nhan sắc quá đỗi hoàn hảo của anh chàng.

Được biết bộ phim truyền hình Quang Minh Chi Lộ có tên ban đầu là Trường Phong Phá Lãng. Phim đã khai máy vào đầu tháng 1/2023, nhưng cho tới bây giờ, đoàn phim vẫn chưa công bố đội hình diễn viên chính thức. Nhiều tin đồn cho biết nữ diễn viên hợp tác với Vương Nhất Bác lần này chính là Lý Thấm. Theo dự kiến, phim sẽ quay trong 120 ngày và đóng máy vào khoảng giữa tháng 5/2023.

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