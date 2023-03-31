Năm 2020, Đàm Tùng Vận tiếp tục gây "sốt" màn ảnh với “Cẩm y chi hạ”. Thành công của phim giúp tên tuổi cô nâng tầm. Cụ thể, vào ngày 28/12/2019, "Cẩm y chi hạ" chính thức được trình chiếu và lập tức trở thành bộ phim gây bão cho những ngày đầu năm 2020. Tuy nhiên, lợi dụng độ nổi tiếng của cô, nhiều antifan đã tung tin đồn thất thiệt. Thậm chí, họ còn nhắc lại chuyện mẹ Đàm Tùng Vận qua đời, và cho rằng trong lúc mẹ đang gặp nguy kịch, Đàm Tùng Vận vẫn cùng đồng nghiệp đi hẹn hò để bôi nhọ danh dự cô.

Nhiều năm qua, Đàm Tùng Vận là cái tên quen thuộc trên màn ảnh nhỏ với ngoại hình trẻ trung xinh đẹp, dáng người nhỏ nhắn, trẻ trung. Sở hữu gương mặt tròn bầu bĩnh và đôi mắt to, nữ diễn viên dễ dàng đóng vai học sinh, sinh viên, thiếu nữ dù hiện tại cô đã bước sang tuổi 33.

Đầu năm 2019, mẹ Đàm Tùng Vận gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Mặc dù được đưa đi cấp cứu lập tức nhưng bà đã không qua khỏi.

Đàm Tùng Vận vừa trở lại với dự án phim “Quy lộ” (Đường về nhà) với sự tham gia của Tỉnh Bách Nhiên. Trong bộ phim này, Đàm Tùng Vận vào vai Quy Hiểu - một cô gái tầm tuổi 16 sống trong sự đùm bọc của gia đình. Mặc dù chỉ là những phân cảnh nhỏ thông qua lối kể chuyện đan xen giữa hiện tại và quá khứ, thế nhưng cô vẫn làm tốt vai diễn của mình.

Quy Hiểu trong "Quy Lộ "được Đàm Tùng Vận khắc hoạ một cách chân thật. Với nét trẻ trung tinh nghịch, ánh mắt trong trẻo, nụ cười như mang cả mùa xuân, nhiều khán giả đánh giá cô không khác gì nữ sinh trung học 16 tuổi.

Vừa lên sóng, phim ngay lập tức vượt mặt tác phẩm của Lưu Diệc Phi, Dương Siêu Việt. Nhận được hiệu ứng truyền thông tốt, "Quy lộ" đạt tỉ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn "Đi đến nơi có gió" của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện.

Lượt xem hiệu quả Vân Hợp bảng ước đoán của "Quy lộ" là 34 triệu, vượt "Trùng tử" của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê với 14 triệu. Chỉ số truyền thông mảng phim, "Quy lộ" xếp thứ 2 với 8.500 điểm. Ngoài ra, vai diễn Quy Hiểu của Đàm Tùng Vận còn đứng ở vị trí thứ 2 với 10.481 điểm, trước vai Trùng Tử của Dương Siêu Việt (10.065 điểm). Trong khi vai Lộ Viêm Thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng ở hạng 4 với 9.943 điểm.

Hiện tại, Đàm Tùng Vận là diễn viên được yêu thích tại Trung Quốc. Sự nghiệp của Đàm Tùng Vận được đánh giá sẽ còn phát triển hơn trong tương lai.