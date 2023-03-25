Bạn trai Đàm Tùng Vận gây bão với body 6 múi cực nóng bỏng, netizen kiểu: 'Thế này bảo sao chiếm được trái tim người đẹp'

Người yêu của Đàm Tùng Vận khiến các chị em Cbiz đứng ngồi không yên với màn khoe thân cực nóng bỏng.

Ở thời điểm hiện tại, công chúng đang đồng loạt hướng về Đêm hội Weibo sẽ được tổ chức vào tối ngày 25/3. Trong đó hàng loạt các ngôi sao đình đám Cbiz đã cho ra mắt tạo hình của mình như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Dương Dương và Vương Hạc Đệ. Tuy nhiên, tất cả đều phải lu mờ trước độ chịu chơi của nam diễn viên Hứa Khải với màn khoe body 6 múi cực cháy trong bộ ảnh mới nhất.

Hứa Khải - Ảnh: Internet

Cụ thể trong bộ ảnh vừa được tung ra, “bạn trai” của Đàm Tùng Vận trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao khiến dân tình ngẩn ngơ với gương mặt góc cạnh điển trai. Từ kiểu tóc cho đến trang phục đều góp phần làm cho vẻ đẹp nam tính của Hứa Khải thêm phần quyến rũ và đẹp trai ngời ngợi.

Thế nhưng điều khiến cư dân mạng “xịt máu mũi” đó là Hứa Khải đã cởi sạch cúc áo sơ mi và khoe ra cơ bụng “múi nào ra múi đó” của mình. Hành động “không giữ nam đức” của tình mới Đàm Tùng Vận được dân tình ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí một số bộ phận netizen còn đùa vui rằng anh chàng nên giữ nguyên tạo hình trên để tham dự đêm hội Weibo bởi khả năng anh trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất là rất cao đó.

Hứa Khải và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Được biết, Hứa Khải hiện đang quay bộ phim hiện đại Em Đẹp Hơn Ánh Sao cùng Đàm Tùng Vận. Tạo hình của anh chàng trong hậu trường phim được hé lộ trước đó cũng khiến khán giả phải khen ngợi hết lời vì quá xuất sắc.

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