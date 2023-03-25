Bạn trai Đàm Tùng Vận gây bão với body 6 múi cực nóng bỏng, netizen kiểu: 'Thế này bảo sao chiếm được trái tim người đẹp'

Sao quốc tế 25/03/2023 22:30

Người yêu của Đàm Tùng Vận khiến các chị em Cbiz đứng ngồi không yên với màn khoe thân cực nóng bỏng.

Ở thời điểm hiện tại, công chúng đang đồng loạt hướng về Đêm hội Weibo sẽ được tổ chức vào tối ngày 25/3. Trong đó hàng loạt các ngôi sao đình đám Cbiz đã cho ra mắt tạo hình của mình như Dương Mịch, Lưu Diệc Phi, Dương Dương và Vương Hạc Đệ. Tuy nhiên, tất cả đều phải lu mờ trước độ chịu chơi của nam diễn viên Hứa Khải với màn khoe body 6 múi cực cháy trong bộ ảnh mới nhất.

Bạn trai Đàm Tùng Vận gây bão với body 6 múi cực nóng bỏng, netizen kiểu: 'Thế này bảo sao chiếm được trái tim người đẹp' - Ảnh 1
 Hứa Khải - Ảnh: Internet

Cụ thể trong bộ ảnh vừa được tung ra, “bạn trai” của Đàm Tùng Vận trong Em Đẹp Hơn Ánh Sao khiến dân tình ngẩn ngơ với gương mặt góc cạnh điển trai. Từ kiểu tóc cho đến trang phục đều góp phần làm cho vẻ đẹp nam tính của Hứa Khải thêm phần quyến rũ và đẹp trai ngời ngợi. 

Thế nhưng điều khiến cư dân mạng “xịt máu mũi” đó là Hứa Khải đã cởi sạch cúc áo sơ mi và khoe ra cơ bụng “múi nào ra múi đó” của mình. Hành động “không giữ nam đức” của tình mới Đàm Tùng Vận được dân tình ủng hộ nhiệt tình. Thậm chí một số bộ phận netizen còn đùa vui rằng anh chàng nên giữ nguyên tạo hình trên để tham dự đêm hội Weibo bởi khả năng anh trở thành một trong những nhân vật được chú ý nhất là rất cao đó. 

Bạn trai Đàm Tùng Vận gây bão với body 6 múi cực nóng bỏng, netizen kiểu: 'Thế này bảo sao chiếm được trái tim người đẹp' - Ảnh 2
Hứa Khải và Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Được biết, Hứa Khải hiện đang quay bộ phim hiện đại Em Đẹp Hơn Ánh Sao cùng Đàm Tùng Vận. Tạo hình của anh chàng trong hậu trường phim được hé lộ trước đó cũng khiến khán giả phải khen ngợi hết lời vì quá xuất sắc.

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Đàm Tùng Vận chính là sao nữ được nhiều diễn viên nam Trung Quốc mong muốn được hợp tác nhất trên màn ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Hứa Khải Đàm Tùng Vận Em Đẹp Hơn Ánh Sao sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý'

Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý'

Đàm Tùng Vận chính thức vượt mặt Lưu Diệc Phi với 'liên hoàn' thành tích từ bộ phim Quy Lộ

Đàm Tùng Vận chính thức vượt mặt Lưu Diệc Phi với 'liên hoàn' thành tích từ bộ phim Quy Lộ

Rời xa Đàm Tùng Vận, Vương Khải lộ tạo hình gây thất vọng trong phim mới

Rời xa Đàm Tùng Vận, Vương Khải lộ tạo hình gây thất vọng trong phim mới

'Ngượng đỏ mặt' với cảnh hôn trên giường của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên

'Ngượng đỏ mặt' với cảnh hôn trên giường của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận lần đầu bị chê 'có tuổi' với vai diễn nữ sinh trong Quy Lộ

'Nữ thần thanh xuân' Đàm Tùng Vận lần đầu bị chê 'có tuổi' với vai diễn nữ sinh trong Quy Lộ

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 28 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 2 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan