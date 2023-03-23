Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý'

Sao quốc tế 23/03/2023 16:56

Phân đoạn mới đây của Quy Lộ giữa Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên khiến fan thích thú.

Ngay khi phát sóng, Quy Lộ của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đã thu hút sự quan tâm lớn của khán giả. Càng xem khán giả đang ngày càng có thêm thiện cảm đối với cặp đôi chính khi những màn tương tác cũng ngày chân thật và ăn ý hơn khá nhiều. 

Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý' - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Mới đây trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện đoạn video Tỉnh Bách Nhiên đòi đánh Đàm Tùng Vận ngay trên phim trường khiến cư dân mạng xôn xao.

Cụ thể trong phim, có một cảnh nam nữ chính ôm nhau nằm dưới tuyết cực lãng mạn, nhưng do quá buồn cười mà Đàm Tùng Vận đã làm hỏng cảnh quay nhiều lần. Cũng vì quá lạnh nên Tỉnh Bách Nhiên đã mắng yêu nữ diễn viên ''em còn làm hỏng nữa là anh sẽ đánh em đấy'' kéo theo sau đó là hàng loạt tiếng cười của cả đoàn làm phim và nữ chính. 

Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý' - Ảnh 2

Tương tác giữa Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận được nhận xét là ngọt ngào và tự nhiên. Được biết ngoài đời hai người cũng là bạn thân lâu năm của nhau. 

Quy Lộ (Đường Về Nhà) là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình của tác giả nổi tiếng Mặc Bảo Phi Bảo. Phim có nội dung xoay quanh chuyện tình “đường trộn thuỷ tinh” nhiều trắc trở của Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Cả hai vốn là tình đầu thời niên thiếu nhưng có hoàn cảnh trái ngược nhau và bị sóng gió chia cách. Tám năm sau, hai người hội ngộ và rơi vào lưới tình lần nữa.  

 

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Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên Quy Lộ sao châu á sao hoa ngữ

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