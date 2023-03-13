Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2023: Châu Tấn và Trần Khôn chỉ là bạn bè thân thiết, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành hợp tác trong dự án cổ trang?

Sao quốc tế 13/03/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (13/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1.Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân bây giờ rất ngọt ngào, đã chuẩn bị sinh thêm đứa con thứ hai.

2. Lúc Cung Tuấn ngủ thường xuyên nói chuyện trong mộng, có đôi khi còn nghiến răng.

3. Lưu Diệc Phi là một người nghiện mua sắm, nhìn thấy gì thích sẽ mua, sau đó nếu chơi chán thì tặng cho nhân viên của mình. 

4. Hiện tại mọi người mặc định thù lao phim của Trương Dịch là đỉnh cao trong giới, nhưng nam diễn viên rất khó mời, kịch bản không được thì miễn đàm phán.

5. Châu Tấn và Trần Khôn là bạn bè đã rất nhiều năm rồi, không có chuyện yêu đương hay kết hôn gì giữa họ cả.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2023: Châu Tấn và Trần Khôn chỉ là bạn bè thân thiết, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành hợp tác trong dự án cổ trang? - Ảnh 1

6. Phạm Thừa Thừa được đánh giá là rất kính nghiệp, nam diễn viên thường nỗ lực hết mình và cố gắng hoàn thành phân cảnh rất tốt.

7. Ngô Lỗi tiếp theo có một bộ phim hợp tác với Ngô Kinh

8. Mặc dù tiết tấu quay phim của Lưu Diệc Phi không nhanh, mỗi khi quay xong một bộ phim còn có thể tự mình nghỉ dài ngày, nhưng theo tình huống hiện tại, bên cô không có ý đình chỉ công việc, hơn nữa nền tảng và tư nhân đều rất coi trọng cô, nếu có kịch bản thích hợp, cô nhất định sẽ nhận, tuyệt đối không có ý không nhận công việc.

9. Bạch Lộc ban đầu lựa chọn nhận "Châu Sinh Như Cố" từ chối "Thượng Thực", sau đó lựa chọn "Trường Nguyệt Minh Tẫn" và "Dĩ Ái Vi Doanh", sau đó vở kịch mới "Bắc Thượng" lại là phim truyền hình lớn của CCTV, đều là đề tài rất tốt.

10. Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành hợp tác trong dự án cổ trang.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 13/3/2023: Châu Tấn và Trần Khôn chỉ là bạn bè thân thiết, Đàm Tùng Vận và Trương Tân Thành hợp tác trong dự án cổ trang? - Ảnh 2

11. Vương Tuấn Khải hiện tại ở trong đội ngũ có tiếng nói rất cao, con người cũng trưởng thành hơn rất nhiều, đối với kế hoạch nghề nghiệp của mình vẫn tương đối rõ ràng.

12. Huỳnh Hiểu Minh ở giai đoạn này anh cũng không có ý định tái hôn, trước tiên yêu đương vì bản thân sống vui vẻ là được.

13. Ngoài vòng giải trí nội địa Trung Quốc, nơi thu hút người hâm mộ của Tiêu Chiến là thị trường Đông Nam Á. Thị phần ở thị trường Châu Âu của anh ấy gần như "bằng không", ở thị trường này anh ấy không thể thu hút người xem.

14. Triệu Lệ Dĩnh vẫn chưa thể chân chính bước chân vào giới điện ảnh trong thời điểm hiện nay. Nữ diễn viên đanh cố gắng "hạ thấp" địa vị xuống để dần dà chuyển hình sang phim điện ảnh.

15. Trịnh Nghiệp Thành từ trước đến nay đều có kỹ năng diễn xuất tương đối bình thường, tài nguyên cũng không có chân chính nhiều, sau khi phim truyền hình nhỏ mở ít tài nguyên của anh cũng giảm bớt, cũng chỉ có thể tiếp tục đi làm nam phụ.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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