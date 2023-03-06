Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền?

Sao quốc tế 06/03/2023 11:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (6/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Nhậm Mẫn được công ty hết lòng nâng đỡ. Cô ấy cũng không cần lo vấn đề gánh phim, vì nam chính hợp tác cùng cô ấy toàn lưu lượng.

2. Thành Nghị hiện có thêm vài mối quan hệ, công ty giải trí Hoan Thụy rất sẵn lòng chi tiền cho anh ấy phát triển sự nghiệp.

3. Dương Siêu Việt Hoàng Cảnh Du đều gia hạn hợp đồng với "Thử thách cực hạn" mùa 9, bắt đầu ghi hinh vào tháng 3.

4. Có tương đối nhiều kịch bản tìm đến Vương Nguyên, cậu ấy cũng cân nhắc những kịch bản phù hợp với mình. Bên cạnh đó cậu ấy còn tiếp xúc với các chương trình âm nhạc.

5. Dương Tử Hứa Khải sắp hợp tác với nhau trong dự án phim truyền hình hiện đại. Dương Tử không quá quan tâm nam chính, cô ấy chỉ thấy địa vị trong giới của 2 bên cách nhau khá xa. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền? - Ảnh 1

6. "Hậu Lãng" của Triệu Lộ Tư và La Nhất Châu dự định chiếu trong tháng 3/2023.

7. Triệu Lệ Dĩnh hiện tại có thời gian sẽ đến phòng tập thể dục rèn luyện, đặc biệt mời huấn luyện viên thể hình giúp cô tạo dáng.

8. Hứa Khải tiếp xúc với bộ phim truyền hình cấp S "Vân Hồ Bất Hỉ", nữ chính tìm chính là Châu Dã.

9. Khi Địch Lệ Nhiệt Ba tham gia sự kiện, phát hiện micro của người dẫn chương trình bị hỏng, chủ động đưa micro của mình cho người dẫn chương trình.

10. Gần đây Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền, anh ấy bị rụng tóc nghiêm trọng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền? - Ảnh 2

11. Thiếu gia giàu có nhất Trung Quốc - Vương Tư Thông từng theo đuổi Trình Tiêu, hiện 2 người là bạn tốt.

12. Hot seach trên Weibo của Dương Mịch và Vương Sở Nhiên là do Sina muốn hoàn thành KPI nên đẩy lên. Tuy nhiên, quan hệ của đoàn đội 2 bên lại không được tốt đẹp. 

13. Thái Từ Khôn lại bị tố đạo nhái, tuy đây là vấn đề của bên thứ 3 nhưng vẫn có ảnh hưởng không nhỏ tới cậu ấy. Dù sao đây cũng không phải lần đầu Thái Từ Khôn bị tố đạo nhái.

14. Bộ phim hiện đại "Tình Yêu Mà Thôi" của Ngô Lỗi và Châu Vũ Đồng dự định tháng 3 chiếu trên CCTV8 và Tencent.

15. Trương Đại Đại là nghệ sĩ có lượng người hâm mộ đông đảo trong tháng 2/2023.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (4/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Dương Tử Hứa Khải Huỳnh Hiểu Minh sao hoa ngữ sao châu á

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