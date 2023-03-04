Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

2. Chu Nhất Long tập trung hoàn toàn vào việc đóng phim điện ảnh, những hoạt động khác dường như anh ấy cự tuyệt nên nhiều người có cảm giác là nam tài tử đang ở ẩn vậy.

1. Gần đây, người hâm mộ rất hài lòng về cách ăn mặc của Dương Tử , cảm thấy cô ấy đã tìm được stylist hợp với mình. Sau khi phong cách này được đón nhận nồng nhiệt, ekip của nữ diễn viên đã mua rất nhiều "bản thảo" để quảng bá gu thời trang của nữ diễn viên.

4. Sau khi Đổng Khiết làm hòa với Phan Việt Minh thì danh tiếng được cải thiện rất nhiều, đồng thời đã có kịch bản chính kịch tìm đến cô ấy.

3. Điền Hi Vi đang thử các kiểu tạo hình khác nhau, cô ấy không sợ xấu, cũng không quan tâm là bản thân hợp hay không. Quan trọng nhất là giúp hình ảnh giúp cô ấy có thể thăng tiến trong sự nghiệp một cách nhanh nhất.

5. Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba đang cạnh tranh danh hiệu "Nữ hoàng Weibo", đoàn đội 2 bên cũng đang cố gắng quảng bá, còn người hâm mộ thì không ngừng bình chọn.

6. Triệu Lệ Dĩnh đang vướng phải rất nhiều thị phi, thậm chí còn cả tin đồn thất thiệt về con trai của cô ấy. Nàng tiểu hoa không muốn nhẫn nhịn nữa, muốn kiện tất cả những người đã gây ra chuyện này.

7. Mặc dù Tiêu Chiến có nguồn tài nguyên tốt ở mảng truyền hình, nhưng anh ấy cũng muốn phát triển trên màn ảnh rộng. Nên hiện tại, nam minh tinh đang tìm kiếm các mối quan hệ để có được dự án bên điện ảnh.

8. Dương Siêu Việt chính thức bị hạ cấp tài nguyên, những dự án khá ổn trước đây mà cô ấy từng được tiếp xúc giờ đã trao lại cho người khác.

9. Vương Hạc Đệ chắc suất thành viên cố định của Keep Running năm nay, người rời đi là Châu Thâm.

10. Phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy quá nhanh, quay chỉ tầm 20 ngày mà thôi khiến dư luận trước đó đã kỳ vọng "đây là sự đột phá của nàng tiểu hoa" giờ đây lại khá là hụt hẫng. Tuy nhiên, thực tế là bộ phim này khâu dựng cảnh không nhiều nên thời gian quay khá là nhanh.

11. Phát ngôn của Vu Chính lần này khiến nghệ sỹ trực thuộc gặp họa, đặc biệt là Bạch Lộc khi cô bị lôi ra bàn luận về chuyện học vấn bất ngờ bị đào lại để bàn tán và soi mói.

12. Tống Uy Long đã độc thân 1 thời gian rồi, hiện cậu ấy đang gấp rút tìm người giúp mình phát triển tài nguyên. Cô gái đang bị đồn trên mạng không phải bạn gái cậu ấy.

13. Nhậm Gia Luân rất coi trọng dự án "Phàm Nhân Tu Tiên", đoàn đội cậu ấy thiết kế ra tạo hình trong 1 bộ phim cổ trang khác tuyên truyền tạo hình đó rất hợp với nam chủ "Phàm Nhân Tu Tiên".

14. Lý Dịch Phong định ký với 1 công ty ở nước ngoài, anh ấy muốn trở thành 1 ca sĩ.

15. Lưu Diệc Phi trở thành đại diện toàn cầu của Bulgari, trước đó Dương Mịch từng tiếp xúc với thương hiệu này nhưng đàm phán không thành công.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.