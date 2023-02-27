Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/2/2023: Phim của Đặng Siêu lỗ rất nhiều tiền, Triệu Lệ Dĩnh muốn mở một công ty truyền thông?

Sao quốc tế 27/02/2023 11:50

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (27/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hiện Na Trát không nhận được nhiều lời mời đóng phim nữa nhưng cô ấy vẫn nhận được nhiều hợp đồng quảng cáo. Bởi vì nhan sắc và khí chất của cô ấy rất được lòng các thương hiệu.

2. "Ninh An Như Mộng" muốn chiếu phải đổi mặt hoặc cắt đất diễn của nam phụ, dù sao bộ này định chiếu vào quý 2 nên vẫn có thời gian điều chỉnh lại.

3. Trạch Tiêu Văn vẫn muốn tiếp xúc với kịch bản "Khó Dỗ Dành". Bộ này có rất nhiều người đang tranh, hiện chưa định vai nào hết.

4. Cung Tuấn đóng chính bộ "Chú Voi Biết Bay", đạo diễn đổi thành Lục Xuyên, tháng 3 năm nay sẽ khai máy.

5. Phim "Bóng bàn Trung Quốc" của Đặng Siêu lỗ rất nhiều tiền, nhưng anh ấy vẫn cố gắng quảng bá khắp nơi. Trước đây, ông xã Tôn Lệ đã làm rất nhiều phim dở mà doanh thu phòng vé lại rất tốt, nhưng lần này thất bại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/2/2023: Phim của Đặng Siêu lỗ rất nhiều tiền, Triệu Lệ Dĩnh muốn mở một công ty truyền thông? - Ảnh 1

6. "Công Tố Viên Tinh Anh" do Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Đại Vĩ đóng chính sẽ lên sóng vào tháng 3/2023 trên đài Chiết Giang, Giang Tô và Tencent.

7. Nam chính của bộ phim "Bắc Thượng" đã được định là Âu Hào. Bộ này trước có liên hệ với Dương Dương, nếu cậu ấy nhận thì nam diễn viên chắc chắn sẽ nhận nhất phiên.

8. Bạch Kính Đình và Tống Dật vẫn đang yêu nhau cuồng nhiệt. Hiện tại cả 2 đã sống chung. 

9. Con đường hiện tại của đoàn đội Lưu Hạo Tồn đã mất ổn định. Trước đây đều là đóng điện ảnh, giờ nhắm đến thị trường phim truyền hình.

10. Triệu Lệ Dĩnh cũng muốn mở một công ty truyền thông để nâng đỡ người mới, nhưng nhìn tấm gương của Dương Mịch như ngày hôm nay khiến cô ấy trở nên thận trọng hơn với dự định này.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 27/2/2023: Phim của Đặng Siêu lỗ rất nhiều tiền, Triệu Lệ Dĩnh muốn mở một công ty truyền thông? - Ảnh 2

11. Dương Mịch rời Gia Hành nhưng cô vẫn giữ lại cổ phần trong công ty, do đó Gia Hành thu được lợi nhuận thì nàng tiểu hoa vẫn được chia phần.

12. Vương An Vũ đã có 4 bộ chờ chiếu, trong đó "Vai Trái Có Bạn" hiện chưa có dấu hiệu được chiếu, "Thần Ẩn" cũng gần đóng máy. Bộ tiếp theo nam diễn viên đóng vẫn là cổ trang.

13. Sau khi INTO1 giải tán, Châu Kha Vũ sẽ nhận nhiều phim do Gia Hành sắp xếp tài nguyên phim ảnh hơn.

14. Hồ Tiên Hú phải nhập viện nhiều lần do giảm béo quá độ.

15. Dữ Phượng Hành và Ninh An Như Mộng có thể sẽ ngưng quảng bá trong một đoạn thời gian vì một nam diễn viên phụ dính lùm xùm bạo hành gia đình. 

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/2/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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