Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau?

Sao quốc tế 03/03/2023 13:35

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (3/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Lưu Hạo Tồn trước mắt đã quyết tâm phát triển trong lĩnh vực phim truyền hình. Cô ấy vừa nhận được tài nguyên là một vai nữ chính của dự án phim cấp A.

2. Phim điện ảnh mới của Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm khai máy, hợp tác cùng Tiếu Ương. Cô ấy đang cố gắng mở rộng rộng đường đóng phim, nâng cao giải thưởng cho bản thân.

3. Trần Đô Linh hiện tại đang độc thân, càng ngày cô ấy càng đặt nặng trọng tâm vào việc phát triển sự nghiệp hơn.

4. Bạch Lộc sau ống kính thì hoàn toàn không có gánh nặng thần tượng nào cả, ngày thường ngay cả trang điểm cô ấy cũng không làm.

5. Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện tại không hề hẹn hò, trước đây cả hai cũng chưa từng có quan hệ trên mức bạn bè, đồng nghiệp.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau? - Ảnh 1

6. Vai nam chính của bộ phim “Kiều tàng” hiện đang tiếp xúc với Trần Mục Trì, còn nữ chính ngầm dự đoán là Vương Sở Nhiên.

7. Một chương trình thực tế muốn mời Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương tham gia, tổ chương trình còn muốn 2 người thể hiện tình cảm công khai trước ống kính nhưng Hoàng Tử Thao đã trực tiếp từ chối.

8. Điền Hi Vi đã xác định sẽ tham diễn trong bộ phim “Đại Phụng đả canh nhân”. Trước dự án này cô ấy cũng có tiếp xúc với một số kịch bản khác nhưng vẫn chưa thể đàm phán xong.

9. Chu Nhất Long hiện tại đang phát triển rất tốt. Bây giờ anh ấy nhận kịch bản sẽ quan tâm và cân nhắc rất nhiều về chất lượng của bộ phim. Bộ phim của anh ấy hợp tác cùng Nghê Ni cũng sắp đến.

10. Dương Mịch và Dương Dĩnh sẽ tiếp tục được chú ý bởi tình bạn của cả hai. Đồng thời, tài nguyên của cả 2 đều có xu hưởng giảm nên kết hợp, giới thiệu nhân mạch, tài nguyên cho nhau có thể đem lại lợi ích lớn nhất.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau? - Ảnh 2

11. "Phong Hỏa Lưu Kim" do Đàn Kiện Thứ và Trần Triết Viễn đóng chính sẽ đổi tên thành "Phong Hỏa Lệnh", phim dự định lên sóng vào tháng 3 nhưng vẫn cần quan sát dư luận thêm.

12. Năm trước Hứa Ngụy Châu công bố kết hôn, bây giờ có ảnh chụp cùng vợ cũng bình thường. Người qua đường hầu hết đều chúc phúc, chỉ có fan couple vẫn khó buông.

13. Vương Gia Nhĩ sắp chính thức hoạt động lại ở nội địa. Anh ấy đã nhận lời mời tham gia 1 show của Xoài với tư cách khách mời thường trú. Tổ chương trình sắp xếp khách quý cũng là những người có địa vị, Vương Hạc Đệ cũng được mời làm khách mời đặc biệt một tập.

14. Bây giờ tài nguyên thời trang của Dương Mịch đã bị phân tán, cô ấy cũng tiếp xúc không thành công với 1 thương hiệu xa xỉ.

15. Những tấm hình chụp theo phong cách gợi cảm của Ngu Thư Hân khiến 1 số cư dân mạng thắc mắc có phải cô ấy có xu hướng muốn "hấp dẫn đàn ông" hay không. Nhưng đoàn đội cô ấy đã xóa sạch các từ khóa sau vài phút.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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