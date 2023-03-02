Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' với Tiêu Chiến trong dự án mới, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống chung?

Sao quốc tế 02/03/2023 11:11

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (2/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương lại bị bắt gặp đi dạo, bây giờ công ty đều đã chấp nhận sự thật Từ Nghệ Dương là "gà cưng". Bây giờ nữ diễn viên muốn làm gì công ty cũng sẽ dốc sức hết mình.

2. Nhậm Mẫn được công ty hết lòng nâng đỡ. Cô ấy cũng không cần lo vấn đề gánh phim, vì nam chính hợp tác cùng cô ấy toàn lưu lượng.

3. Vương Sở Nhiên đang tiếp xúc với dự án phim "Kiều Tàng", nam chính tạm định là Trần Mục Trì. Trước đó, dự án đã định sẵn là Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba nhưng cả hai đã từ chối sau đó.

4. Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn là quan hệ đồng nghiệp rất đơn thuần, sau khi quay xong sẽ không có quan hệ yêu đương như lời đồn thổi.

5. Địch Lệ Nhiệt Ba rất cẩn thận trong việc xem xét nam chính của bộ phim mới là Tiêu Chiến. Đồng thời, nữ diễn viên cũng sắp sở hữu đại ngôn thương hiệu mới trong tháng 3.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' với Tiêu Chiến trong dự án mới, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống chung? - Ảnh 1

6. iQIYI rất coi trọng dự án phim cổ trang "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính, trong cuộc họp nội bộ lãnh đạo đã quyết định chi mức phí tuyên truyền "khủng" chưa từng có cho bộ này.

7. Phiên bản làm lại của bộ phim Truyền hình Hàn Quốc "Rực rỡ" đang trong quá trình chuẩn bị, nam chính Đinh Vũ Hề, nữ chính Mã Tư Thuần

8. Điền Hi Vi đang tiếp xúc với 1 bộ hiện đại của Ninh Manh, với địa vị của cô ấy thì chưa lấy được vai đại nữ chủ nhưng vai nữ phụ của nhà sản xuất lớn cũng tốt. Hơn nữa vai cô ấy tiếp xúc là 1 vai ác nữ. Cô ấy muốn chọn vai theo gu của khán giả.

9.  Quan hệ giữa đoàn đội Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư đích xác không tốt lắm, nhưng bản thân Ngô Lỗi và Triệu Lộ Tư vẫn có thể quan hệ bạn bè. 

10. Bạch Kính Đình và Tống Dật vẫn đang yêu nhau cuồng nhiệt. Hiện tại cả 2 đã sống chung. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 2/3/2023: Địch Lệ Nhiệt Ba 'nên duyên' với Tiêu Chiến trong dự án mới, Bạch Kính Đình và Tống Dật đang sống chung? - Ảnh 2

11. Tính cách của Trương Tịnh Nghi không kiêu ngạo. 

12. Cuộc sống riêng tư của Thái Từ Khôn vẫn còn "khá sạch s"ẽ, anh luôn hoạt động trong giới, hành trình đặc biệt trong suốt, đi đến đâu cũng có paparazzi và chụp ảnh thay thế.

13. Trương Nhược Quân có cuộc sống riêng tư sạch sẽ, tình cảm vợ chồng Đường Nghệ Hân cũng rất tốt.

14. Chuyện tình cảm của Vương Sở Nhiên nhưng công ty cũng không can thiệp nhiều, dù sao cũng phải tôn trọng nghệ sĩ.

15. "Đích mưu" có sự tham gia của Dương Tử, Đàn Kiện Thứ trong thời gian tới.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

 

 

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Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (1/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba Tiêu Chiến Tống Dật Bạch Kính Đình sao hoa ngữ sao châu á

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