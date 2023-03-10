Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2023: Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp trong phim hiện đại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đi ăn cùng nhau?

2. Mẹ của Thái Từ Khôn bây giờ không cho anh ấy tiếp xúc với các nữ diễn viên trong giới, mẹ anh ấy có tầm nhìn xa và rất kén chọn.

1. Phim truyền hình Trinh Sát Anh Hùng, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, dàn diễn viên chính sẽ là La Tấn, Châu Đông Vũ

4. Lý do Dương Siêu Việt dễ khiến người xem ngán ngẩm ngay từ những phút giây đầu tiên là vì đôi mắt của cô ấy quá đờ đẫn. Dù ngoại hình đẹp nhưng đôi mắt lại không có thần, bất kể tình huống nào, ánh mắt của cô ấy cũng không thay đổi. Đây là khuyết điểm chí mạng đối với diễn viên, Trần Ngọc Kỳ cũng gặp phải vấn đề này

3. Dương Mịch là người rất coi trọng nhan sắc, không có việc gì liền cùng nhóm Tiểu Sinh Tiểu Hoa chơi đùa, bản thân còn đặc biệt làm một căn nhà chiêu đãi bạn bè trong giới.

5. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong riêng tư không có mâu thuẫn gì, hai người còn có thể cùng nhau ăn cơm.

6. Sự kiện lộ ảnh nhạy cảm làm ảnh hưởng lớn đến công việc của Trần Phi Vũ. Sự nghiệp của anh ấy bị chững lại, phát triển chậm chạp.

7. Không có nhãn hiệu thời trang nào tình nguyện đưa trang phục cho Quan Hiểu Đồng mượn bởi vì cô ấy thiếu khí chất thời trang.

8. Gần đây, Đặng Siêu ít khi về nhà. Anh ấy ở bên ngoài ăn cơm uống rượu bàn chuyện đầu tư. Thua lỗ bên mảng điện ảnh quá nhiều, anh ấy sắp không thể cầm cự.

9. Bộ phim tiếp theo của Vương Tuấn Khải là phim truyền hình chính kịch.

10. Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ có thể hợp tác trong một bộ phim tình cảm hiện đại.

11. Thẩm Nguyệt và Vương Kính Hiên gần đây đã trở nên thân thiết hơn.

12. Trần Hiểu sẽ gia nhập đoàn vào cuối tháng 3, đây là một bộ phim truyền hình dài tập với chủ đề Dân Quốc.

13. Triệu Lệ Dĩnh và Tống Dật là bạn bè tốt.

14. Mặc dù độ nổi của Trần Triết Viễn không đủ, nhưng tài nguyên của anh ấy vẫn rất tốt, anh ấy đã quay hơn chục bộ phim truyền hình nam chính.

15. Địch Lệ Nhiệt Ba mất một thời gian để gia nhập đoàn. Cô ấy và công ty có mâu thuẫn nên phải hủy bỏ một số hoạt động kinh doanh, mặc dù công ty sẽ không hoàn toàn thả cô ấy đi, nhưng khó mà giữ chân được.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.