Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2023: Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp trong phim hiện đại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đi ăn cùng nhau?

Sao quốc tế 10/03/2023 11:30

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (10/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. Phim truyền hình Trinh Sát Anh Hùng, đạo diễn Trịnh Hiểu Long, dàn diễn viên chính sẽ là La Tấn, Châu Đông Vũ

2. Mẹ của Thái Từ Khôn bây giờ không cho anh ấy tiếp xúc với các nữ diễn viên trong giới, mẹ anh ấy có tầm nhìn xa và rất kén chọn.

3. Dương Mịch là người rất coi trọng nhan sắc, không có việc gì liền cùng nhóm Tiểu Sinh Tiểu Hoa chơi đùa, bản thân còn đặc biệt làm một căn nhà chiêu đãi bạn bè trong giới.

4. Lý do Dương Siêu Việt dễ khiến người xem ngán ngẩm ngay từ những phút giây đầu tiên là vì đôi mắt của cô ấy quá đờ đẫn. Dù ngoại hình đẹp nhưng đôi mắt lại không có thần, bất kể tình huống nào, ánh mắt của cô ấy cũng không thay đổi. Đây là khuyết điểm chí mạng đối với diễn viên, Trần Ngọc Kỳ cũng gặp phải vấn đề này

5. Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong riêng tư không có mâu thuẫn gì, hai người còn có thể cùng nhau ăn cơm. 

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2023: Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp trong phim hiện đại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đi ăn cùng nhau? - Ảnh 1

6. Sự kiện lộ ảnh nhạy cảm làm ảnh hưởng lớn đến công việc của Trần Phi Vũ. Sự nghiệp của anh ấy bị chững lại, phát triển chậm chạp.

7. Không có nhãn hiệu thời trang nào tình nguyện đưa trang phục cho Quan Hiểu Đồng mượn bởi vì cô ấy thiếu khí chất thời trang.

8. Gần đây, Đặng Siêu ít khi về nhà. Anh ấy ở bên ngoài ăn cơm uống rượu bàn chuyện đầu tư. Thua lỗ bên mảng điện ảnh quá nhiều, anh ấy sắp không thể cầm cự.

9. Bộ phim tiếp theo của Vương Tuấn Khải là phim truyền hình chính kịch.

10. Ngu Thư HânVương Hạc Đệ có thể hợp tác trong một bộ phim tình cảm hiện đại.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 10/3/2023: Ngu Thư Hân và Vương Hạc Đệ tái hợp trong phim hiện đại, Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong vẫn đi ăn cùng nhau? - Ảnh 2

11. Thẩm Nguyệt và Vương Kính Hiên gần đây đã trở nên thân thiết hơn.

12. Trần Hiểu sẽ gia nhập đoàn vào cuối tháng 3, đây là một bộ phim truyền hình dài tập với chủ đề Dân Quốc.

13. Triệu Lệ Dĩnh và Tống Dật là bạn bè tốt.

14. Mặc dù độ nổi của Trần Triết Viễn không đủ, nhưng tài nguyên của anh ấy vẫn rất tốt, anh ấy đã quay hơn chục bộ phim truyền hình nam chính.

15. Địch Lệ Nhiệt Ba mất một thời gian để gia nhập đoàn. Cô ấy và công ty có mâu thuẫn nên phải hủy bỏ một số hoạt động kinh doanh, mặc dù công ty sẽ không hoàn toàn thả cô ấy đi, nhưng khó mà giữ chân được.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Vương Hạc Đệ Ngu Thư Hân sao hoa ngữ sao châu á Triệu Lệ Dĩnh Phùng Thiệu Phong

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2023: Cơ thể Triệu Lộ Tư rất dễ bị dị ứng, Nhậm Gia Luân rất được lòng ở đoàn phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2023: Cơ thể Triệu Lộ Tư rất dễ bị dị ứng, Nhậm Gia Luân rất được lòng ở đoàn phim mới?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/3/2023: Dương Tử và Hứa Khải sắp 'nên duyên' trong dự án mới, Huỳnh Hiểu Minh đầu tư thua lỗ rất nhiều tiền?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/3/2023: Trần Phi Vũ phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì lùm xùm tình cảm, Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/3/2023: Trần Phi Vũ phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì lùm xùm tình cảm, Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 4/3/2023: Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba cạnh tranh ngôi vị 'Nữ hoàng Weibo', phim điện ảnh của Dương Mịch đóng máy sau 20 ngày quay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 3/3/2023: Trương Tân Thành và Đàm Tùng Vận hiện không hẹn hò, Dương Mịch và Dương Dĩnh giới thiệu tài nguyên cho nhau?

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Đúng 9h sáng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài ban tài lộc, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Sau ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 42 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 7 giờ 18 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 7 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 32 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 7 giờ 40 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 7 giờ 44 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới