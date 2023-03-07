Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/3/2023: Cơ thể Triệu Lộ Tư rất dễ bị dị ứng, Nhậm Gia Luân rất được lòng ở đoàn phim mới?

2. Trương Tân Thành sự nghiệp vẫn còn khá mạnh mẽ, cũng tương đối tự kỷ luật, cuộc sống riêng tư này không có gì, bản thân anh cũng không thích tham gia vào các cuộc tụ họp trong giới, đồng thời, mẹ của anh ấy quản lý cũng nghiêm ngặt.

1. Sau khi nam diễn viên phụ dính lùm xùm bạo hành gia đình, “Ninh An Như Mộng" và "Dữ Phượng Hành" về cơ bản hoặc là xóa phân cảnh hoặc là tìm nghệ sĩ khác để đóng lại.

4. Điền Hi Vi bởi vì ngoại hình khiến cô hút không ít người hâm mộ, trên thực tế tính cách của cô cũng không ngọt ngào, nghiêm túc và cố gắng với công việc của mình.

3. Vương Phi bây giờ gần như rút lui khỏi giới giải trí , cũng không muốn làm việc.

5. Cơ thể Triệu Lộ Tư rất dễ bị dị ứng.

6. Lưu Diệc Phi kết bạn nổi tiếng không giới thiệu tài nguyên cho nhau, chỉ nói về tình bạn, không nói về hợp tác.

7. Trình Tiêu rất thích nhuộm tóc, nhưng mỗi lần nhuộm tóc xong sẽ rụng rất nhiều. Nữ diễn viên hiện khá đau đầu về vấn đề này, cô bổ sung thuốc và tìm mọi cách để khắc phục.

8. Trong nhà Bạch Kính Đình có một phòng chuyên dụng dùng để đặt giày, còn thường xuyên mời người bảo dưỡng.

9. Trương Nhược Quân và Đường Nghệ Hân không có việc gì sẽ đưa con đi du lịch cùng nhau

10. Nhậm Gia Luân đang quay ở đoàn làm phim vẫn rất thuận lòng, đoàn làm phim cũng nghe lời anh, bộ phim này anh còn có chia cổ phần, đãi ngộ rất tốt.

11. Bộ phim cổ trang Thục Cẩm Nhân Gia đầu tháng 7 khai máy, nữ chính xác định Đàm Tùng Vận

Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên tác giả Trang Trang

12. Dương Tử và Đàm Kiện Thứ từng nói chuyện hợp tác nhưng chưa đàm phán thành công

13. Đội ngũ tuyên truyền của Vương Hạc Đệ đã thay người.

14. Vương Tuấn Khải bên phía đoàn đội của bọn họ căn bản là không muốn nhận phim thần tượng.

15. Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỷ có ý định cùng nhau đầu tư đóng phim thanh xuân.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.