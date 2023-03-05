Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 5/3/2023: Trần Phi Vũ phải tới gặp bác sĩ tâm lý vì lùm xùm tình cảm, Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ đã chia tay?

2. Dương Tử hiện tại lịch trình của cô cũng rất bận rộn.

1. Vương Gia Nhĩ yêu cầu vóc dáng của mình đặc biệt nghiêm khắc, cho dù là công việc rạng sáng mới kết thúc, đều sẽ chạy đến phòng tập thể dục nâng sắt, duy trì vóc dáng

4. Bộ phim "Đại Minh dưới kính hiển vi" của Trương Nhược Quân cũng được, độ hot bình thường, số liệu phát sóng không quá lý tưởng, tuyên truyền tìm kiếm nhiệt không nhiều

5. Gần đây Trần Phi Vũ đã phải tới gặp bác sĩ tâm lý, chuyện trước đó khiến nhiều người cà khịa cậu ấy là "đỉnh lưu". Nó nghiêm trọng đến mức cậu ấy gặp vấn đề về sức khỏe.

6. Trương Đại Đại tuy rằng thần thần lải nhải, nhưng đủ nghĩa khí, bình thường còn có thể cho Dương Mịch chủ ý.

7. Trương Tân Thành có cuộc sống riêng tư sạch sẽ, tình yêu không nhiều.

8. Vợ cũ của Hoàng Cảnh Du thời gian trước lên mấy hot search, đối với Hoàng Cảnh Du một chút ảnh hưởng cũng không có.

9. Triệu Lệ Dĩnh cô không muốn đặt cuộc sống riêng tư của mình trước ống kính, đi du lịch bình thường cũng sẽ cố gắng tránh "cánh săn ảnh".

10. Trần Vĩ Đình và Hà Tuệ đã chia tay trong thời gian khá lâu, bạn gái mới của anh ấy cũng là người mẫu.

11. Hình Phi hiện đang độc thân, cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp, không có nhiều thời gian để yêu đương.

12. Bộ phim "Chuyện hoa hồng" với sự tham gia của dàn diễn viên chính được dự tính là Lưu Diệc Phi, Đồng Đại Vi, Vương Nhất Bác. Tuy nhiên, Vương Nhất Bác không dễ tiếp nhận, xác định không diễn bởi vì nam diễn viên sẽ tham gia bộ phim "Nhân ngư" vào tháng 7 năm nay.

13. Stylist của Địch Lệ Nhiệt Ba gần đây cũng giúp Vương Sở Nhiên tạo dáng, phía của "mỹ nữ Tân Cương" đặc biệt yêu cầu không thể cùng phong cách.

14. Bộ phim truyền hình "Khó dỗ dành" đang tiếp xúc với Vương Sở Nhiên, nữ diễn viên được nhắm đến vai chính.

15. Trần Phi Vũ ở trước mặt cha mẹ và những người khác tương phản rất lớn, hắn ở nhà chính là một người ngoan ngoãn, chuyện gì cũng dựa theo quy củ trong nhà, ở bên ngoài sẽ không bận tâm nhiều như vậy.

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