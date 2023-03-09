Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/3/2023: Mối quan hệ tốt đẹp giữa Đường Yên và Lưu Thi Thi chưa từng sứt mẻ, Trương Tịnh Nghi 'nên duyên' với Trần Triết Viễn trong dự án cổ trang?

Sao quốc tế 09/03/2023 11:38

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (9/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

1. "Hắc Liên Hoa" tạm thời vẫn giữ nam chính là Trần Phi Vũ.

2. Dự án phim "Bắc Thượng" đúng là từng tiếp xúc Đàn Kiện Thứ nhưng cậu ấy chưa có ý định ký, bởi vậy nam chính vẫn có thể tiếp xúc với người khác.

3. Hiện Chu Nhất Long rất bận rộn, hai năm nay anh ấy xuất hiện ít hơn hẳn. Ngoài vài hoạt động không thể bỏ thì anh ấy gần như không xuất hiện, chuyên tâm nghiên cứu kịch bản.

4. Bộ tiếp theo của Dương Tử là "Thừa Hoan Ký", nam chính là Hứa Khải. Trương Vãn Ý là dự bị cho vị trí nam chính.

5. Phim truyền hình Bạch Sắc Cảm Lãm Thụ chuyển thể từ tiểu thuyết của Cửu Nguyệt Hi với dự định là Trương Tịnh Nghi, Trần Triết Viễn đóng chính. Con đường của Trương Tịnh Nghi quả thật chính là muốn đi theo hướng sao lưu lượng.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/3/2023: Mối quan hệ tốt đẹp giữa Đường Yên và Lưu Thi Thi chưa từng sứt mẻ, Trương Tịnh Nghi 'nên duyên' với Trần Triết Viễn trong dự án cổ trang? - Ảnh 1

6. Ngu Thư Hân được quảng bá truyền thông tương đối nhiều, cô ấy không sợ tốn tiền, công ty càng "tâng bốc" còn là của bạn cô ấy.

7. Vương An Vũ vẫn tương đối "nhiệt", kịch bản tìm đến cửa không thiếu, hơn nữa còn đều là nam chủ.

8. Tính cách của Đinh Vũ Hề tương đối ôn hòa. Tuy về mặt lưu lượng cậu ấy không bằng những tiểu sinh cùng lứa nhưng cậu ấy không thiếu tài nguyên. Gần đây Đinh Vũ Hề đang tiếp xúc với 1 kịch bản remake.

9. Hai năm nay Triệu Lộ Tư phát triển khá nhanh, bởi vậy cô ấy có không ít đối thủ. Bất kể là được khen hay bị chê đều đem lại nhiệt độ và thu hút người hâm mộ.

10. Mối quan hệ tốt đẹp giữa Đường Yên và Lưu Thi Thi trước giờ chưa từng thay đổi, mà còn ngày càng thân thiết hơn.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 9/3/2023: Mối quan hệ tốt đẹp giữa Đường Yên và Lưu Thi Thi chưa từng sứt mẻ, Trương Tịnh Nghi 'nên duyên' với Trần Triết Viễn trong dự án cổ trang? - Ảnh 2

11. Bây giờ Thành Nghị được xem như nhất ca Hoan Thụy, tài nguyên tốt của công ty đều được giao cho anh ấy.

12. "Hộ Tâm" của Hầu Minh Hạo và Châu Dã dự định phát sóng trong tháng 3.

13. Đoàn đội của Thái Từ Khôn làm việc rất thiếu trách nhiệm, vì họ mà Thái Từ Khôn bị gán cái danh đạo nhái.

14. Phía Vương Sở Nhiên tung ra rất nhiều "bản thảo", chiêu trò quảng bá như vậy nhằm giành cho bằng được tài nguyên "Khó Dỗ Dành". Hiện tại, quá trình đàm phán rất thuận lợi, nếu không có biến động gì thì chắc chắn 90% dự án này sẽ thuộc về tay cô ấy

15. Sau khi hợp đồng của Lưu Học Nghĩa đến hạn anh ấy không có ý định tái ký.

Nguồn: Hóng dưa bở Cbiz, Hội buôn dưa đổ vỏ Cbiz, Cbiz News.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/3/2023: Dương Mịch có tác phẩm đại diện và thù lao phim luôn rất cao, Lưu Thi Thi bị cận thị khá nặng?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (8/3/2023) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

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Từ khóa:   Lưu Thi Thi Đường Yên Trương Tịnh Nghi Trần Triết Viễn sao hoa ngữ sao châu á

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