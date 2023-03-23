Rời xa Đàm Tùng Vận, Vương Khải lộ tạo hình gây thất vọng trong phim mới

Sao quốc tế 23/03/2023 10:54

Mới đây, cư dân mạng lan truyền và bàn tán về tạo hình của “tình cũ” Đàm Tùng Vận trong phim mới.

Mới đây, cư dân mạng lan truyền tạo hình của Vương Khải trong phim mới. Cụ thể, Vương Khải nhập đoàn phim mới - Đại Giang Đại Hà 3, những phần phim trước cũng có sự góp mặt của nam diễn viên, từng thắng lớn tại các lễ trao giải danh giá về diễn xuất. Trong bức ảnh hậu trường được lan truyền, Vương Khải diện áo sơ mi trắng, quần tây. Trang phục này được cho là tôn lên vẻ đẹp nam tính của nam diễn viên. 

 Rời xa Đàm Tùng Vận, Vương Khải lộ tạo hình gây thất vọng trong phim mới - Ảnh 1

Trên các diễn đàn bàn luận phim, khán giả để lại nhiều bình luận về trạng thái mới của Vương Khải tại đoàn phim Đại Giang Đại Hà 3. Theo đó, đa phần công chúng đã dành lời khen cho vóc dáng cân đối, gương mặt đẹp không góc chết của Vương Khải.

Tuy nhiên, số khác lại phát hiện quần áo của anh có vẻ không được chỉn chu, nhăn nhúm. Đặc biệt, anh còn được nhận xét già dặn và kém sắc hơn thời điểm nên duyên cùng Đàm Tùng Vận cách đây ít lâu, nếu đặt cạnh nữ thần thanh xuân, nhan sắc cả hai sẽ không tránh khỏi sự chênh lệch. 

Rời xa Đàm Tùng Vận, Vương Khải lộ tạo hình gây thất vọng trong phim mới - Ảnh 2

Hiện tại, bộ phim mới của Vương Khải vẫn đang quay, chưa ấn định ngày lên sóng cụ thể khiến khán giả vô cùng mong chờ.

 

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