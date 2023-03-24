Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Sao quốc tế 24/03/2023 17:27

Đàm Tùng Vận chính là sao nữ được nhiều diễn viên nam Trung Quốc mong muốn được hợp tác nhất trên màn ảnh.

Đàm Tùng Vận là sao nữ nổi tiếng trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô nàng có trong tay rất nhiều bộ phim nổi tiếng như Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta, Cẩm Y Chi Hạ, Lấy Danh Nghĩa Người Nhà…Dù đã bước sang đầu 30 nhưng nhan sắc của cô nàng vẫn rất trẻ trung và thường là cái tên được lựa chọn trong những dự án thanh xuân. 

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây? - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã cùng nhau bàn tán một chủ đề đó là “Nữ diễn viên nào được các sao nam thích hợp tác chung nhất?”. Đa số ý kiến đưa ra đều là Đàm Tùng Vận, điều này là hoàn toàn hợp lý bởi cô nàng thường được ví von là nữ diễn viên nâng tầm đồng nghiệp khi đa phần các ngôi sao hợp tác với mỹ nhân họ Đàm đều có được đường sự nghiệp thuận lợi sau đó. 

Đàm Tùng Vận được nhận xét là nữ diễn viên chuyên nghiệp. Cô nàng đi lên bằng tác phẩm, không có chuyện sao tác couple cùng bạn diễn ồn ào. Chính vì vậy các sao nam đều rất muốn đóng chung phim cùng cô nàng.

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây? - Ảnh 2Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây? - Ảnh 3

Không quảng bá phim bằng sao tác, tuy nhiên các dự án của Đàm Tùng Vận vẫn nhận được sự quan tâm rất lớn của khán giả. Tính từ đầu năm 2023 đến nay, Đàm Tùng Vận đã cho ra mắt hai dự án phim hiện đại là Hướng Gió Mà Đi và Quy Lộ. Cả 2 dự án đều có được thành công và nhận được vô số lời khen của netizen. 

Hiện tại, Đàm Tùng Vận đang gây sốt với vai nữ chính trong Quy Lộ đóng cùng Tỉnh Bách Nhiên.

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