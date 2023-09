Lý do phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên 'gây bão', vượt mặt cả Lưu Diệc Phi

"Quy Lộ" do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính hiện đang được nhiều người ngợi khen khi có tình tiết nhẹ nhàng, màu phim đẹp và có sự khác biệt với nguyên tác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý và “phản ứng hóa học” của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao.

Không chỉ là bộ phim truyền hình ăn khách hiện nay sau Who Is He, các diễn viên của "Quy Lộ" còn đứng đầu trong danh sách nhân vật được yêu thích nhất của Maoyan. Cụ thể, vai Quy Hiểu của Đàm Tùng Vận đứng ở vị trí thứ 2 với 10.481 điểm, trước vai Trùng Tử của Dương Siêu Việt (10.065 điểm). Trong khi vai Lộ Viêm Thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng ở hạng 4 với 9.943 điểm.