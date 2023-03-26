Lý do phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên 'gây bão', vượt mặt cả Lưu Diệc Phi

Sao quốc tế 26/03/2023 19:19

Bộ phim truyền hình Quy lộ với sự tham gia của cặp đôi Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

"Quy Lộ" do Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên đóng chính hiện đang được nhiều người ngợi khen khi có tình tiết nhẹ nhàng, màu phim đẹp và có sự khác biệt với nguyên tác của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Bên cạnh đó, diễn biến tâm lý và “phản ứng hóa học” của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cũng được đánh giá cao. 

Nhận được hiệu ứng truyền thông tốt, "Quy Lộ" (Đường về nhà) đạt tỉ suất người xem ở mức 1,825%, cao hơn Đi đến nơi có gió của Lưu Diệc Phi và Lý Hiện. Lượt xem hiệu quả Vân Hợp bảng ước đoán của Quy Lộ là 34 triệu, vượt Trùng Tử của Dương Siêu Việt và Từ Chính Khê với 14 triệu. Chỉ số truyền thông mảng phim, "Quy Lộ" xếp thứ 2 với 8.500 điểm.

Lý do phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên 'gây bão', vượt mặt cả Lưu Diệc Phi - Ảnh 1

Không chỉ là bộ phim truyền hình ăn khách hiện nay sau Who Is He, các diễn viên của "Quy Lộ" còn đứng đầu trong danh sách nhân vật được yêu thích nhất của Maoyan. Cụ thể, vai Quy Hiểu của Đàm Tùng Vận đứng ở vị trí thứ 2 với 10.481 điểm, trước vai Trùng Tử của Dương Siêu Việt (10.065 điểm). Trong khi vai Lộ Viêm Thần của Tỉnh Bách Nhiên đứng ở hạng 4 với 9.943 điểm.

Khi phát sóng, "Quy Lộ" nhận về nhiều hiệu ứng tích cực và đứng top 10 phim đang được yêu thích.

Lý do phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên 'gây bão', vượt mặt cả Lưu Diệc Phi - Ảnh 2Lý do phim mới của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên 'gây bão', vượt mặt cả Lưu Diệc Phi - Ảnh 3

Ngoài ra, "Quy Lộ" được đánh giá là một trong những tác phẩm tạo dấu ấn năm 2023 của Đàm Tùng Vận. Nữ diễn viên biến hóa linh hoạt từ cô thiếu nữ ngây ngô, vui vẻ thuở đi học đến người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió, chín chắn và trưởng thành khi bước sang tuổi 30. Tuy nhiên, những tập đầu phim, diễn xuất của cô bị đánh giá an toàn, chưa bứt phá.

Khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Tỉnh Bách Nhiên khi anh đảm nhận nhân vật Lộ Thần. Nam diễn viên “diễn như không diễn” khi đem đến cho người xem hình ảnh của người đàn ông dù bề ngoài thâm trầm, ít nói nhưng bên trong lại ấm áp.

 

 

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