Đàm Tùng Vận khiến netizen đỏ mặt vì lộ phân cảnh nhạy cảm với người yêu

Tương tác giữa Đàm Tùng Vận và người yêu ngày càng táo bạo.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, Đàm Tùng Vận nhanh chóng chứng minh sức “công phá” mạnh mẽ với 2 dự án truyền hình ăn khách Hướng Gió Mà Đi và mới đây nhất là Quy Lộ. Chưa kể khả năng tạo phản ứng hóa học của cô nàng còn lên một tầm cao mới khi mới đây nhất netizen đã vô cùng phát sốt trước phân đoạn tình cảm của cô với người yêu trong phim mới nhất.

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Lên sóng song song trên đài Hồ Nam và các nền tảng chiếu iQIYI, MangoTV, phim Quy Lộ đang ghi nhận loạt thành tích “khủng”, trở thành tác phẩm được bàn luận nhiều nhất trong thời gian gần đây. Trong phim, tương tác của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên gây sốt vì sự ăn ý. Thậm chí cả 2 còn bị vướng vào tin đồn phim giả tình thật vì màn diễn xuất người yêu của nhau vô cùng tự nhiên và chân thật.

Mới đây, một phân đoạn của phim được lan truyền lên mạng xã hội, tương tác của cặp đôi chính trở thành đề tài được bàn luận lớn. Trong cảnh quay này, nữ chính Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) bỏ điện thoại vào túi quần của nam chính Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên).

Diễn biến sau đó khiến Quy Hiểu ngượng đỏ mặt, trong khi chồng cô lại trông rất vô tư, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh quay trên khi được cắt ra và đăng tải lên các nền tảng, nhiều khán giả đã thể hiện sự ngại ngùng và cho rằng nó quá nhạy cảm.

Quy Lộ (Đường Về Nhà) là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim là chuyện tình “đường trộn thuỷ tinh” nhiều trắc trở của Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Hai người họ là tình đầu trong sáng cũng là tình cuối mặn nồng. ...

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt Quy Lộ khiến fan phát sốt với cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tổ chức hôn lễ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/am-tung-van-khien-netizen-o-mat-vi-lo-phan-canh-nhay-cam-voi-nguoi-yeu-568630.html