Đàm Tùng Vận khiến netizen đỏ mặt vì lộ phân cảnh nhạy cảm với người yêu

Sao quốc tế 01/04/2023 18:48

Tương tác giữa Đàm Tùng Vận và người yêu ngày càng táo bạo.

Trở lại màn ảnh nhỏ sau thời gian dài vắng bóng, Đàm Tùng Vận nhanh chóng chứng minh sức “công phá” mạnh mẽ với 2 dự án truyền hình ăn khách Hướng Gió Mà Đi và mới đây nhất là Quy Lộ. Chưa kể khả năng tạo phản ứng hóa học của cô nàng còn lên một tầm cao mới khi mới đây nhất netizen đã vô cùng phát sốt trước phân đoạn tình cảm của cô với người yêu trong phim mới nhất.  

Đàm Tùng Vận khiến netizen đỏ mặt vì lộ phân cảnh nhạy cảm với người yêu - Ảnh 1

Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Lên sóng song song trên đài Hồ Nam và các nền tảng chiếu iQIYI, MangoTV, phim Quy Lộ đang ghi nhận loạt thành tích “khủng”, trở thành tác phẩm được bàn luận nhiều nhất trong thời gian gần đây. Trong phim, tương tác của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên gây sốt vì sự ăn ý. Thậm chí cả 2 còn bị vướng vào tin đồn phim giả tình thật vì màn diễn xuất người yêu của nhau vô cùng tự nhiên và chân thật. 

Mới đây, một phân đoạn của phim được lan truyền lên mạng xã hội, tương tác của cặp đôi chính trở thành đề tài được bàn luận lớn. Trong cảnh quay này, nữ chính Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận) bỏ điện thoại vào túi quần của nam chính Lộ Viêm Thần (Tỉnh Bách Nhiên). 

Đàm Tùng Vận khiến netizen đỏ mặt vì lộ phân cảnh nhạy cảm với người yêu - Ảnh 2

Diễn biến sau đó khiến Quy Hiểu ngượng đỏ mặt, trong khi chồng cô lại trông rất vô tư, xem như không có chuyện gì xảy ra. Cảnh quay trên khi được cắt ra và đăng tải lên các nền tảng, nhiều khán giả đã thể hiện sự ngại ngùng và cho rằng nó quá nhạy cảm.

Quy Lộ (Đường Về Nhà) là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo. Phim là chuyện tình “đường trộn thuỷ tinh” nhiều trắc trở của Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Hai người họ là tình đầu trong sáng cũng là tình cuối mặn nồng. ...

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt

Quy Lộ khiến fan phát sốt với cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tổ chức hôn lễ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Tỉnh Bách Nhiên Quy Lộ sao châu á sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt

Công khai bạn trai chưa lâu, Đàm Tùng Vận đã gặp phải vận đen khiến sự nghiệp bị đe dọa?

Công khai bạn trai chưa lâu, Đàm Tùng Vận đã gặp phải vận đen khiến sự nghiệp bị đe dọa?

Bạn trai Đàm Tùng Vận gây bão với body 6 múi cực nóng bỏng, netizen kiểu: 'Thế này bảo sao chiếm được trái tim người đẹp'

Bạn trai Đàm Tùng Vận gây bão với body 6 múi cực nóng bỏng, netizen kiểu: 'Thế này bảo sao chiếm được trái tim người đẹp'

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Không cần phải có phim bạo, Đàm Tùng Vận cũng được hàng loạt sao nam tranh giành để hợp tác chung như này đây?

Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý'

Quy Lộ: Còn chưa kịp thấy cảnh tình cảm, netizen đã thấy cảnh Đàm Tùng Vận bị tình mới dọa 'tác động vật lý'

Loạt ảnh đám cưới 'đẹp như mơ' của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong 'Quy Lộ'

Loạt ảnh đám cưới 'đẹp như mơ' của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên trong 'Quy Lộ'

TIN MỚI NHẤT

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Tác dụng bồi bổ cơ thể của loại nước uống từ hạt quen thuộc

Dinh dưỡng 31 phút trước
May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

May mắn đột ngột, đúng 33 ngày tới, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, Phú Quý tề thiên, giàu có bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Đúng 21 ngày tới, 3 con giáp làm ăn Phát Tài, 1 bước đụng Quý Nhân, 2 bước đụng Thần Tài, giàu có khó tin, tiền chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà sau ngày 26/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Đúng 20h hôm nay, ngày 26/9/2026, 3 con giáp vận may phủ lên người, làm gì cũng may mắn, tiền đẻ ra tiền, sự nghiệp thành công, hanh thông thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp Thần Tài yêu thương, túi tiền ngày càng phình to, tài khoản ngày càng tăng số

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 1 phút trước
Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Tâm sự 5 giờ 31 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Tử vi con giáp tuần (28/9/2024 đến 4/10/2026), 3 con giáp đánh mất vận may, tương lai lao dốc, sự nghiệp liên tục gặp khó khăn

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Vương Gia Nhĩ lên tiếng về tin hẹn hò Tống Vũ Kỳ kéo dài 7 năm

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Trịnh Sảng bị thay thế, 'Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên' tái xuất với diện mạo mới

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Phạm Băng Băng gây tranh cãi khi đóng phim Nhật Bản có nội dung nhạy cảm

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Hứa Khải và Châu Dã xuất hiện rạng rỡ trong buổi giao lưu tại Việt Nam

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Dương Mịch gây bất ngờ với màn tự tay cắt tóc ngắn tại Tuần lễ thời trang Milan

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư gây chú ý giữa thông tin siết cát xê