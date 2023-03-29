Công khai bạn trai chưa lâu, Đàm Tùng Vận đã gặp phải vận đen khiến sự nghiệp bị đe dọa?

Sao quốc tế 29/03/2023 20:37

Netizen cảm thấy lo lắng cho sự nghiệp của Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận là diễn viên nổi tiếng người Trung Quốc, cô tham gia và ghi dấu ấn trong nhiều dự án phim ảnh từ hiện đại đến cổ trang. Thậm chí, nữ diễn viên mặc dụ không có phim bạo nhưng vẫn được fan khen ngợi hết lời và công nhận là ngôi sao có thực lực hẳn hoi. 

Công khai bạn trai chưa lâu, Đàm Tùng Vận đã gặp phải vận đen khiến sự nghiệp bị đe dọa? - Ảnh 1
Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhận định này có vẻ như đang lung lay đi ít nhiều bởi điểm douban của dự án với tình mới của cô nàng đang thu về số điểm cực thấp. 

Quy Lộ (Đường Về) do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng chính là phim truyền hình được bàn luận nhiều vào thời gian gần đây. Phim được yêu thích bởi nội dung nhẹ nhàng, cùng diễn xuất chân thật, bùng nổ phản ứng hóa học của cặp đôi chính. 

Công khai bạn trai chưa lâu, Đàm Tùng Vận đã gặp phải vận đen khiến sự nghiệp bị đe dọa? - Ảnh 2
 

Mới đây, trên trang đánh giá chất lượng phim Trung Quốc - Douban, Quy Lộ do Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đóng mở điểm 6.0 với 12.000 lượt đánh giá. Con số này thực sự rất thấp nếu so với những gì mà cặp đôi chính đã làm được trong dự án này. 

Hiện, khán giả vẫn bàn luận xôn xao về điểm Douban mà phim Quy Lộ của Đàm Tùng Vận đã nhận được. 

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