Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt

Sao quốc tế 30/03/2023 18:00

Quy Lộ khiến fan phát sốt với cảnh Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên tổ chức hôn lễ.

Sau thành công của bộ phim lấy cảm hứng từ ngành hàng không - Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận khuấy đảo màn ảnh nhỏ với dự án chuyển thể Quy Lộ (Đường Về Nhà), hợp tác cùng Tỉnh Bách Nhiên. Dù không có được điểm douban cao nhưng màn phản ứng hóa học của cặp đôi chính là điều khiến fan không thể bỏ lỡ những tập phim mới nhất của dự án. 

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt - Ảnh 1
Quy Lộ đang bước vào chương cuối của phim - Ảnh: Internet

Trong đoạn trailer của tập mới đây đã tiết lộ khi Lộ Thần (Tỉnh Bách Nhiên thủ vai) được rời khỏi giường bệnh, anh đã lập tức đến thăm vợ và cô con gái mới sinh của mình. Ông bố bỉm sữa không giấu được niềm vui khi nghe Quy Hiểu (Đàm Tùng Vận thủ vai) kể về công chúa nhỏ đang nằm trong nôi của hai người. Anh cũng đã quyết định đặt tên cho con gái là Sơ Dương ngay khi hai vợ chồng được xuất viện và chuẩn bị về lại Bắc Kinh.

Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt - Ảnh 2Về chung một nhà với bạn trai, Đàm Tùng Vận được fan chúc phúc không ngớt - Ảnh 3

Ở một diễn biến khác, tập phim cũng hé lộ đám cưới của Quy Hiểu và Lộ Thần sau thời gian dài bên nhau. Đoạn trailer dù ngắn ngủi nhưng cũng đủ để khiến cho netizen quắn quít trước hạnh phúc của cặp đôi và càng hóng chờ cho đến khi tập phim ra mắt. 

Quy Lộ (Đường Về Nhà) là bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ngôn tình của tác giả nổi tiếng Mặc Bảo Phi Bảo. Phim có nội dung xoay quanh chuyện tình “đường trộn thuỷ tinh” nhiều trắc trở của Quy Hiểu và Lộ Viêm Thần. Cả hai vốn là tình đầu thời niên thiếu nhưng có hoàn cảnh trái ngược nhau và bị sóng gió chia cách. Tám năm sau, hai người hội ngộ và rơi vào lưới tình lần nữa.  

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