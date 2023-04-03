Đường đường là những mỹ nhân đóng phim xuất sắc nhưng cả Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận lại thiếu đi điều này?

Lưu Diệc Phi và Đàm Tùng Vận đều là những nữ diễn viên khiến fan có cảm giác rất thiếu cảm giác couple.

Dự án Quy Lộ vừa lên sóng gần đây của Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên đang vấp phải khá nhiều ý kiến tranh cãi trái chiều. Một trong những lý do khiến phim bị chê chính là phản ứng hóa học của cặp đôi chính quá ít và nguyên nhân được cho xuất phát từ chính Đàm Tùng Vận.

Đàm Tùng Vận và Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Trước khi Quy Lộ lên sóng, Đàm Tùng Vận từng có màn song kiếm hợp bích ăn ý với nhiều bạn diễn nam, như Nhậm Gia Luân, Chung Hán Lương hay Vương Khải. Dù phim nào cũng có thành tích tốt và lượng người xem đông đảo nhưng mỹ nhân này lại khiến fan thất vọng ở những phân đoạn tình cảm khi diễn xuất có phận gượng gạo không được thật cho lắm.

Không chỉ riêng Đàm Tùng Vận mà Lưu Diệc Phi và Lý Nhất Đồng cũng rơi vào tình cảnh tương tự, thậm chí còn bị chê bai nhiều hơn. Ít ai biết rằng, thời gian đầu lúc mới đi đóng phim, Lưu Diệc Phi dù rất được lòng các fan nhan sắc, quốc dân độ cao, lại còn được hợp tác với toàn nam thần, điển hình là Hồ Ca, Huỳnh Hiểu Minh, Dương Dương,... nhưng giữa họ lại không có một chút cảm xúc, chemistry nào. Bên cạnh đó, diễn xuất đơ cứng của “thần tiên tỷ tỷ” cũng bị dân tình lên án.

Phải cho tới tận khi Mộng Hoa Lục (2022) và mới nhất là Đi Đến Nơi Có Gió (2023), mọi chuyện mới trở nên tốt đẹp hơn dành cho cô nàng khi khán giả đã vô cùng thích thú trước những phản ứng hóa học của cô với 2 sao nam diển trai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/uong-uong-la-nhung-my-nhan-ong-phim-xuat-sac-nhung-ca-luu-diec-phi-va-am-tung-van-lai-thieu-i-ieu-nay-569140.html