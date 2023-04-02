Bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương chính thức ngỏ lời yêu 'tiểu Lưu Diệc Phi'?

Sao quốc tế 02/04/2023 17:05

Dương Dương và Vương Sở Nhiên được cho là đang hẹn hò nhau sau lần hợp tác chung gần đây.

Dương Dương là một trong những nam đỉnh lưu đình đám của Cbiz hiện nay. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, chuyện tình cảm của anh chàng cũng là chủ đề được rất nhiều người quan tâm. Trong số những mỹ nhân từng được ghép đôi với anh chàng, Địch Lệ Nhiệt Ba hẳn là cái tên được nhiều người nghĩ đến ngay đầu tiên bởi sự kết hợp đầy ngọt ngòa của cả 2 trong phim. 

Bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương chính thức ngỏ lời yêu 'tiểu Lưu Diệc Phi'? - Ảnh 1
Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Thậm chí, đây còn là cặp đôi khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực nhất khi thường xuyên xuất hiện hint hẹn hò của cặp đôi.  Tuy nhiên, sau tất cả cả 2 đều đã xác nhận với giới truyền thông rằng chỉ là đồng nghiệp thân thiết và không hề có tình cảm với nhau. 

Dẫu vậy các fan của nam diễn viên cũng không phải quá buồn khi mới đây một trạm tỷ của Dương Dương đã đăng tải hình ảnh một cặp đôi đi trượt tuyết với tiêu đề: “Tôn trọng và chúc phúc”. Ngay lập tức, cư dân mạng cho rằng người nam trong ảnh chính là Dương Dương. Bởi lẽ trước đó anh chàng cũng đã đi trượt tuyết và đăng tải hình ảnh của mình lên trang cá nhân. Không những vậy, dân mạng còn soi ra người nam trong ảnh có nốt ruồi ở tay trùng với vị trí của Dương Dương.

Bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương chính thức ngỏ lời yêu 'tiểu Lưu Diệc Phi'? - Ảnh 2

Bỏ mặc Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương chính thức ngỏ lời yêu 'tiểu Lưu Diệc Phi'? - Ảnh 3
 Vương Sở Nhiên và Dương Dương - Ảnh: Internet

Theo một số blogger nổi tiếng xứ Trung còn cho biết thêm cả Dương Dương và Vương Sở Nhiên đã cùng nhau đi trượt tuyết vào cuối năm 2022. Nàng tiểu Lưu Diệc Phi cũng từng đăng tải hình ảnh chụp cùng chú gấu bông Losto, vì thế cho nên fan cho rằng cả 2 đang hẹn hò với nhau. 

Trước đó cặp đôi đã trở thành nam nữ chính của bộ phim Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi. Đều là hai ngôi sao có ngoại hình đẹp, vậy nên khán giả đang rất mong đợi dự án phim này sớm lên sóng.

Netizen bất ngờ trước ý nghĩa đặc biệt của cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba

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