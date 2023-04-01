Netizen bất ngờ trước ý nghĩa đặc biệt của cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba

Hóa ra cái tên của Địch Lệ Nhiệt Ba lại mang tới nhiều ý nghĩa đến như vậy.

Là người vùng Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba có cái tên khá dài và lạ. Khác với nhiều người sẽ chọn cách đổi nghệ danh để có một cái tên cho fan đọc dễ hơn thì mỹ nhân Tân Cương lại chọn cách giữ nguyên tên của mình.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Cụ thể mới đây, người hâm mộ phát hiện nam MC Ni Cách Mãi Đề luôn gọi tên đầy đủ của Nhiệt Ba là "Địch Lệ Nhiệt Ba Địch Lực Mộc Lạp Đề" trên mỗi sân khấu Đêm hội Weibo qua từng năm. Điều này không khỏi khiến cho fan của cô nàng tò mò vì sao nam MC lại gọi nữ diễn viên như thế.

Có người cho rằng nam MC gọi vậy là để chọc cho Nhiệt Ba vui, nhưng ý kiến được đồng tình nhiều hơn là tại các buổi lễ trang trọng tại Tân Cương (quê nhà của Nhiệt Ba), gọi đầy đủ tên là cách thể hiện sự tôn trọng dành cho đối phương.

Bên cạnh đó, fans cũng phát hiện ra ý nghĩa tên đầy đủ của Địch Lệ Nhiệt Ba là "người đẹp yêu dấu". Cách gọi của nam MC như một lời ngầm khen ngợi nhan sắc của công nàng.

Sau khi Đêm hội Weibo kết thúc, Địch Lệ Nhiệt Ba được nhận xét là sao nữ có độ thảo luận lớn nhất sự kiện vì nhan sắc nổi trội hơn hẳn các đồng nghiệp. Mặc cho không được xướng tên ở hạng mục Queen trước một đàn chị Lưu Diệc Phi quá xuất sắc nhưng với nhiều người Nhiệt Ba rõ ràng là một trong những mỹ nhân đẹp nhất trong ngày hôm đó.

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