Nhan sắc xinh đẹp của Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ bị nghi ngờ có dấu hiệu can thiệp của dao kéo: Sự thật câu chuyện ra sao?

Địch Lệ Nhiệt Ba mới đây đã bị netizen chỉ ra nghi vấn chỉnh sửa mũi nhưng bị lỗi.

Nhắc đến tượng đài nhan sắc hiện tại trong Cbiz, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba đương nhiên nằm trong hàng ngũ của những người có nhan sắc hoàn hảo nhất khi sở hữu vẻ đẹp lai tây lẫn từng đường nét trên gương mặt hoàn toàn tự nhiên và hoàn hảo đến mức người người phải ganh tị.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, mới đây nhất mỹ nhân tân cương xuất hiện trong một bộ ảnh thời trang. Nhan sắc của nữ diễn viên khiến ai nấy đều phải trầm trồ vì thật sự xinh đẹp, dẫu vậy một số người đã tìm ra điểm khác thường trên gương mặt của cô nàng, đó chính là chiếc mũi của người đẹp họ Địch.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba khi cho rằng góc chụp khiến chiếc mũi của nữ diễn viên có phần bị thô và không hề có chuyện Nhiệt Ba phải nhờ tới can thiệp của dao kéo để gia tăng nhan sắc của mình.

Nói về sự nghiệp diễn xuất của Nhiệt Ba, năm 2022, cô gây chú ý khi đóng chính trong phim Ngự Giao Ký, kết hợp cùng Nhậm Gia Luân. Dù diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương nhiều lần gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận sức nóng mà phim mang lại, một phần nhờ tên tuổi của nữ đỉnh lưu lứa 90. Bên cạnh đó, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn còn một số dự án truyền hình chưa lên sóng, đáng chú ý là An Lạc Truyện.

Hiện tranh cãi về việc Nhiệt Ba có can thiệp dao kéo không vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nhan-sac-xinh-ep-cua-ich-le-nhiet-ba-bat-ngo-bi-nghi-ngo-co-dau-hieu-can-thiep-cua-dao-keo-su-that-cau-chuyen-ra-sao-567276.html