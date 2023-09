Chỉ mới trở lại Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục vướng vận đen: Liệu sự nghiệp có bị ảnh hưởng nghiêm trọng?

Địch Lệ Nhiệt Ba đang gặp nhiều rắc rối kể từ khi trở lại Cbiz.

Địch Lệ Nhiệt Ba là diễn viên nữ sở hữu nhiệt độ cao nhất nhì Đêm hội Weibo 2022, các chủ đề liên quan đến cô cũng “bạo đỏ” trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo lượt bình luận “khủng” của cư dân mạng. Tưởng chừng như mọi thứ đang dần tốt đẹp lên sau drama mang thai thì cô nàng tiếp tục vướng phải xui xẻo khi bộ phim đóng cùng Cung Tuấn (An Lạc Truyện ) nhiều khả năng phải thẩm định lần nữa.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Đáng chú ý trước đó vào năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba gây chú ý khi đóng chính trong phim Ngự Giao Ký, kết hợp cùng Nhậm Gia Luân. Dù diễn xuất của mỹ nhân Tân Cương nhiều lần gây tranh cãi nhưng bộ phim vẫn có được thành công đáng kể nhờ vào sức hút của mình. Tuy nhiên chính vì khoảng thời gian sau đó cô nàng biến mất hoàn toàn tại Cbiz mà không tham gia bất cứ sự kiện gì fan lo sợ vị thế của mỹ nhân tân cương sẽ bị giảm sút đáng kể.

An Lạc Truyện có nguy cơ bị đắp chiếu dài hạn - Ảnh: Internet

Chính vì vậy thông tin An Lạc Truyện có khả năng bị thẩm định lại cũng sẽ ảnh hưởng lớn đến cô nàng, nhất là trong bối cảnh các mỹ nhân khác đều đã cho ra mắt phim mới trong năm 2023 này. Hiện, phía Địch Lệ Nhiệt Ba và ê-kíp làm phim vẫn chưa lên tiếng về thông tin trên song khán giả đã để lại một số bình luận trên các diễn đàn phim ảnh.

An Lạc Truyện, là bộ phim truyền kì cổ trang của Trung Quốc đại lục, cải biên từ tiểu thuyết Đế Hoàng thư của Tinh Linh, do Công ty Hữu hạn Cổ phần Truyền thông và Truyền hình Thượng Hải sản xuất. Phim do đạo diễn Thành Chí Siêu làm đạo diễn, Địch Lệ Nhiệt Ba, Cung Tuấn đóng vai chính.

