Quả không hổ danh mỹ nhân đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan trầm trồ với một thứ trên cơ thể mà photoshop cũng không làm được

Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp đến vô thực. Không chỉ có vậy, người đẹp sinh năm 1992 còn sở hữu thân hình cao ráo, cộng thêm vẻ đẹp lai Tây giúp cô nàng luôn trở thành tâm điểm chú ý tại những nơi mình có mặt. Bằng chứng là trong sự kiện gây đây, dân tình thêm lần nữa say ngất trước vẻ đẹp có một không hai của mỹ nhân đẹp nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.

Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Trong buổi họp báo, nữ diễn viên diện váy sơ mi dáng rộng mix cùng giày loafer và tất cao cổ. Outfit tưởng chừng như đơn giản nhưng đây là điều mà ít có sao nữ nào dám làm nếu như không tự tin vào body của mình, tuy nhiên mỹ nhân tân cương lại làm nó trông thật hoàn hảo nhờ vào đôi chân dài miên man của mình.