Quả không hổ danh mỹ nhân đẹp nhất Cbiz: Địch Lệ Nhiệt Ba khiến fan trầm trồ với một thứ trên cơ thể mà photoshop cũng không làm được

Nhan sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba chưa bao giờ phải khiến netizen phải thất vọng.
- Chuyện lạ khó tin, cùng diện chung một tạo hình nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại thua thảm trước mỹ nhân này?
- Chỉ mới trở lại Cbiz, Địch Lệ Nhiệt Ba lại tiếp tục vướng vận đen: Liệu sự nghiệp có bị ảnh hưởng nghiêm trọng?
Nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba được biết đến bởi vẻ ngoài xinh đẹp đến vô thực. Không chỉ có vậy, người đẹp sinh năm 1992 còn sở hữu thân hình cao ráo, cộng thêm vẻ đẹp lai Tây giúp cô nàng luôn trở thành tâm điểm chú ý tại những nơi mình có mặt. Bằng chứng là trong sự kiện gây đây, dân tình thêm lần nữa say ngất trước vẻ đẹp có một không hai của mỹ nhân đẹp nhất Cbiz ở thời điểm hiện tại.
Trong buổi họp báo, nữ diễn viên diện váy sơ mi dáng rộng mix cùng giày loafer và tất cao cổ. Outfit tưởng chừng như đơn giản nhưng đây là điều mà ít có sao nữ nào dám làm nếu như không tự tin vào body của mình, tuy nhiên mỹ nhân tân cương lại làm nó trông thật hoàn hảo nhờ vào đôi chân dài miên man của mình.
Tuy nhiên, khán giả Việt Nam lại cho rằng Địch Lệ Nhiệt Ba quá gầy, khiến cô mất đi sự cuốn hút. Không chỉ riêng Địch Lệ Nhiệt Ba mà rất nhiều nữ nghệ sĩ tại Trung Quốc theo đuổi vóc dáng "mình hạc xương mai" và giảm cân rất nhiều cho dù thân hình đã đủ thon thả.
Địch Lệ Nhiệt Ba sinh năm 1992 tại Tân Cương, Trung Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp qua một vai diễn nhỏ trong phim A Na Nhĩ Hán năm 2013. Nhờ nhan sắc kiều diễm, cô được mệnh danh là bông hoa tuyết tới từ Tân Cương. Tên tuổi cô gắn với các phim: Nữ vệ sĩ xinh đẹp, Trường ca hành, Em là niềm kiêu hãnh của anh, Liệt hỏa như ca, Tam sinh tam thế chẩm thượng thư... 5 năm gần đây, diễn viên luôn có tên trong top nghệ sĩ có danh tiếng, giá trị thương mại hàng đầu Trung Quốc.