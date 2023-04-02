Fan phát sốt trước mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp hoàn hảo của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Nhắc đến Lưu Diệc Phi , khán giả nhớ nhiều nhất đến nhân vật Tiểu Long Nữ ở Thần Điêu Đại Hiệp . Ở thời điểm phim lên sóng, nhan sắc xinh đẹp của cô nàng đã thực sự khiến khán giả phải say đắm như đang được chứng kiến một tiên nữ hạ phàm. Thậm chí, cho đến nay đó vẫn luôn coi là tạo hình đẹp nhất trên màn ảnh Cbiz và khó ai có thể vượt qua.

Lưu Diệc Phi - Ảnh: Internet

Mới đây, cộng đồng mạng đã được phen bàn tán xôn xao khi lộ diện mỹ nhân xinh đẹp thoát tục và được cho là bản sao hoàn hảo của Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi đóng. Cụ thể, mới đây một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Vũ Trụ Nguyên Sơ Của Tình Yêu do Chu Khiết Quỳnh và Cát Thu Cốc đóng chính, nhan sắc của mỹ nhân trẻ tuổi này đã thực sự gây sốt với cộng mạng Trung Quốc.

Trong loạt ảnh này, Chu Khiết Quỳnh diện một bộ cổ trang màu trắng thướt tha. Kiểu tóc của cô nàng cũng rất đơn giản và không có quá nhiều phụ kiện. Vẻ đẹp xuất sắc của người đẹp họ Chu không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi.