Fan phát sốt trước mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp hoàn hảo của 'Tiểu Long Nữ' Lưu Diệc Phi trong Thần Điêu Đại Hiệp

Nhan sắc của mỹ nhân tái hiện vẻ đẹp của tiểu long nữ Lưu Diệc Phi khiến fan đứng ngồi không yên.
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Nhắc đến Lưu Diệc Phi, khán giả nhớ nhiều nhất đến nhân vật Tiểu Long Nữ ở Thần Điêu Đại Hiệp. Ở thời điểm phim lên sóng, nhan sắc xinh đẹp của cô nàng đã thực sự khiến khán giả phải say đắm như đang được chứng kiến một tiên nữ hạ phàm. Thậm chí, cho đến nay đó vẫn luôn coi là tạo hình đẹp nhất trên màn ảnh Cbiz và khó ai có thể vượt qua.
Mới đây, cộng đồng mạng đã được phen bàn tán xôn xao khi lộ diện mỹ nhân xinh đẹp thoát tục và được cho là bản sao hoàn hảo của Tiểu Long Nữ do Lưu Diệc Phi đóng. Cụ thể, mới đây một số hình ảnh hậu trường của bộ phim Vũ Trụ Nguyên Sơ Của Tình Yêu do Chu Khiết Quỳnh và Cát Thu Cốc đóng chính, nhan sắc của mỹ nhân trẻ tuổi này đã thực sự gây sốt với cộng mạng Trung Quốc.
Trong loạt ảnh này, Chu Khiết Quỳnh diện một bộ cổ trang màu trắng thướt tha. Kiểu tóc của cô nàng cũng rất đơn giản và không có quá nhiều phụ kiện. Vẻ đẹp xuất sắc của người đẹp họ Chu không khỏi khiến khán giả liên tưởng đến Tiểu Long Nữ Lưu Diệc Phi.
Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có ý kiến cho rằng nhan sắc của Chu Khiết Quỳnh không thể so được với Lưu Diệc Phi năm xưa. Không thể phủ nhận rằng cô nàng rất xinh đẹp nhưng rất khó có thể vượt qua được cái bóng quá lớn do ''Thần Tiên tỷ tỷ'' để lại.
Dù vậy, khán giả bày tỏ vẫn rất mong đợi bộ phim Vũ Trụ Nguyên Sơ Của Tình Yêu do Châu Khiết Quỳnh đóng chính lên sóng thời gian tới.